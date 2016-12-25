Antalyaspor- Kasımpaşa: 2-1

Süleyman EKİN / ANTALYA, ()

STAT: Antalya

HAKEMLER: Fırat Aydınus (xx), Hakan Yemişken (xx), Yusuf Bozdoğan (xx)

ANTALYASPOR: Fornezzi (xx)- Celustka (xx), Chico (xxx), Diego Angelo (xx), Sakıp (xxx), Yekta (xx)(Dk.81 Kenan), Makoun (xxx)(Dk.76 Ramon Motta xxx), Danilo (xx)(Dk.59 Serdar Özkan xx), Deniz (xx), Mbilla (xxx), Eto’o (xx)

KASIMPAŞA: Ramazan Köse (xx)- Titi (xx), Sadiku (xx), Veigneau (xx), Veysel Sarı (xx), Popov (xx), Andre Castro (xx), Tunay Torun (xx)(Dk.69 Turgut Doğan x), Pavelka (xx)(Dk.90+1 Mustafa), Koita (xxx), Eduok (xx)(Dk.85 Ferhat)

GOLLER: Dk.47 Koita (Kasımpaşa), Dk.54 Makoun, Dk.90 Ramon Motta (Antalyaspor)

SARI KART: Yekta, Makoun, Serdar Özkan, Ramon Motta (Antalyaspor), Andre Castro, Pavelka, Turgut Doğan (Kasımpaşa)

SPOR Toto Süper Ligin 16’ncı haftasında Antalyaspor, sahasında Kasımpaşa’yı 2-1 yendi.

Maç öncesinde Fırat Kalkanı operasyonunda şehit düşen askerler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Kasımpaşasporlu futbolcular, seramoniden sonra eski teknik direktörleri Rıza Çalımbay ile selamlaştı.

2’nci dakikada, Popov’un ara pasında Koita ceza alanı sağ çaprazında topla buluştu. Sert şutunda kaleci Fornezzi topu tokatladı. Ceza alanı içinde kalan topu Antalyaspor defansı kornere attı.

23’üncü dakikada Makoun’un kısa pasıyla sağ kanatta topla buluşan Celustka ceza sahası yayı içine kadar ilerledi ve şutunu çekti. Top savunma oyuncularına çarparak yandan dışarıya çıktı.

34’üncü dakikada, Kasımpaşa ceza sahası içinde önce Chico ardından Deniz’den seken topa hareketlenen Danilo topa kafa vurdu. Kaleci Ramazan bu topu yatarak tokatladı. Uzaklaşan topu takip eden Mbilla altıpasın hemen solunda Eto’o’yu kısa pasla topla buluşturdu. Eto'o gelişine sol ayağı ile şut çekti. Meşin yuvarlağı kademedeki Veysel Sarı uzaklaştırdı.

38’inci dakikada, sol kanattan Eduok’un ortasına hareketlenen Koita, altıpas içi sağ çaprazdan kaleye rövaşata ile şut çekti. Bu top yan ağlarda kaldı.

45’inci dakikada Tunay’ın ceza alanı sol çaprazından kullandığı serbest vuruşta top, kalecinin arka direkteki müdahalesiyle kornere çıktı.

İlk yarı 0-0 kapandı.

47’nci dakikada ani gelişen Kasımpaşa atağında ceza sahası içinde topla buluşan Pavelka, kısa pasla meşin yuvarlağı sağ çaprazdaki Koita ile buluşturdu. Koita'nın sert şutunda top kaleci Fornezzi’nin müdahalesine rağmen ağlarla buluştu: 0-1.

54’üncü dakikada hızlı gelişen Antalyaspor atağında sağ kanatta topla buluşan Celustka topu ceza alanına ortaladı. Ceza sahası içinde topa hareketlenen Makoun’un vuruşu skora eşitliği getirdi: 1-1.

62’nci dakikada Deniz topu sağ çaprazdan ceza alanına ortaladı. Serdar Özkan kale önünde topa kafayla vurdu. Kaleci Ramazan topu 2 hamlede kontrol etti.

63’üncü dakikada ceza sahası yayı önünde kısa pasla topla buluşan Koita’nın sert şutunu kaleci Fornezzi tokatlayarak kornere gönderdi.

90’ıncı dakikada Celustka sağ kanattan ceza sahası içine doğru taç atışı kullandı. Ceza alanı içinde topla buluşan Mbilla topu penaltı noktasına doldurdu. Topa hareketlenen Ramon Motta sol ayağı ile gelişine şık bir vuruş yaptı ve topu ağlarla buluşturdu: 2-1.

Maçı Antalyaspor 2-1 kazandı.

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