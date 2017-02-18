Antalyaspor-Kardemir Karabükspor soyunma odaları

SPOR Toto Süper Ligi'nin 21'inci haftasında Antalyaspor, Kardemir Karabükspor'u Eto'o'nun golü ile 1-0 mağlup ettiği karşılaşma sonrasında yapılan basın toplantısında, Rıza Çalımbay kolay bir maç olmayacağını bilerek sahaya çıktıklarını belirtti. Futbolcularının mükemmel bir maç ortaya koyduklarını kaydeden Çalımbay, iki sıkıntıyla sahaya çıktıklarını söyledi.Rıza Çalımbay, "Birincisi takımda eksiklerimiz vardı. İkincisi, Kardemir Karabükspor takımı daha önce Beşiktaş maçında aldığı galibiyetle moral bulmuştu. Bunun işimizi zorlaştıracağını biliyorduk. Nitekim beklediğimiz gibi de oldu" dedi.HEDEFİMİZ İLK 10 İÇİNDE BİTİRMEKRıza Çalımbay, konuşmasını şöyle sürdürdü:"Karşılaşmanın ilk yarısı denk geçti. Sakatlarımızın olması ve maçın başında Yekta Kurtuluş'un sakatlanması planlarımızı alt üste etti. İkinci yarıda taktik değişikliği yaptık ve çok pozisyon yakaladık. Biraz daha dikkatli olsaydık, bu maçı sıkıntılı dakikalar yaşamadan bitirebilirdik. Oyuncularımız mükemmel mücadele ettiler. Kardemir Karabükspor da iyi bir takım ve pozisyonlar yakaladı. Çok iyi şeyler yapıp, çok iyi galibiyet aldılar. Bu iş burada bitmiyor. Daha önümüzde 13 maç var. Bunları en iyi şekilde bitireceğiz. Hedefimiz ligi ilk 10 içerisinde bitirmek. Bütün arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Taraftarlarımız bizi yine yalnız bırakmadı. Onlara da teşekkür ediyorum. Çok zor yerden buralara geldik. Lig'de iki puanı bulunan bir takımdık. Oynadığımız futbolun üzerine çıkıp ligi istediğimiz gibi bitirmek istiyoruz.""POZİSYONLARI DEĞERLENDİREMEDİK"Kardemir Karabükspor Teknik Sorumlusu Levent Açıkgöz ise Antalyaspor'un uzun haftalardır yenilmezliği bulunduğunu hatırlatarak, iç ve dış saha maçlarında iyi oynayan, oyundan kopmayan bir takım görünümünde olduğunu söyledi. Bugünkü maçta hızlı hücumlarla rakibi zor duruma düşürmek istediklerini, ancak oyun kurmakta zorluk çektiklerini ifade eden Levent Açıkgöz, "Maçın 16'ncı dakikasında takımımız oyunda dengeyi kurdu. Daha net pozisyonlara giren takım bizdik. Maalesef pozisyonları değerlendiremedik" dedi."OFSAYT OLMADIĞINI DÜŞÜNÜYORUZ"İkinci yarıda da çok sayıda pozisyona girdiklerini hatırlatan Levent Açıkgöz, konuşmasını şöyle sürdürdü:"Maalesef bu kez hücum anında kaptırdığımız bir topla gol yedik. Golden sonra oyunu riske edip ileride çift santrfora döndük. Golü de bulduk. Ancak, golümüz ofsayt gerekçesiyle sayılmadı. Ofsayt olmadığını düşünüyoruz. Oyunun genelinde gol pozisyona giren bizdik. Ama neticeye çeviremedik, üzgünüz. Oyuncularımın mücadele ve isteklerini kutluyorum. Önümüzdeki haftadan itibaren inşallah yeni hocamızla ligde istediğimiz yere geliriz."Teknik Direktör İgor Tudor'un görevine son verilip verilmediği yönündeki bir soruya ise Levent Açıkgöz, "Konu hocamızın görevi kendi bırakmasıdır. Kulübümüz tarafından yanlış bir hareket yok. Hoca kendi tercihini kullanmıştır" dedi.

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