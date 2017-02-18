Antalyaspor-Kardemir Karabükspor: 1-0

Süleyman EKİN/ANTALYA, ()

STAT: Antalya Arena

HAKEMLER: Ümit Öztürk (xx), Serkan Olguncan (xx), Erkan Akbulut (xx)

ANTALYASPOR: Fornezzi (xxx)- Salih Dursun (xx), Celustka (xx), Diego (xx), Sakıb (xxx), Yekta (xx) (Dk.13 Sandro xx), Zeki Yıldırım (xx), M'billa (xx) (Dk.64 Serdar Özkan xx), Deniz Kadah (xx), El Kabir (xx) (Dk.81 Makoun), Eto'o (xxx)

KARDEMİR KARABÜKSPOR: Ahmet Şahin (xx)- Kerim (xx), Nounkeu (xx), Barış (xx), Gaman (xx), Latovlevici (xx), Yatabare (xx), Ceyhun (xx), Poko (xx) (Dk.83 İlhan), Lazarevic (xx) (Dk.56 Ermin Zec xx), Seleznov (xx)

GOL: Dk.82 Samuel Eto'o (Antalyaspor)

SARI KARTLAR: Mustafa El Kabir, Zeki Yıldırım (Antalyaspor), Ceyhun, Barış (Kardemir Karabükspor)

SPOR Toto Süper Lig'in 21'inci haftasında Antalyaspor sahasında, Kardemir Karabükspor'u Eto'o'nun golü ile 1-0 mağlup etti.

Maça ev sahibi takım üzerinde 'Kadına Şiddeti ve İstismarı Kınıyoruz' yazılı pankartla çıktı

11'inci dakikada, orta alandan gelişen atakta Samuel Eto'o sağ kanata doğru uzun bir pas gönderdi. M'billa bu topa yetişmek istedi ancak kaleci daha hızlı davranarak topu kontrol etti.

18'inci dakikada, sol kanattan gelişen atakta topla ilerleyen Latovlevic ceza sahası içine ortaladı. Arka direğe yakın bölgede Kerim topa kafa vurdu, ancak üstten dışarı çıktı.

25'inci dakikada, Kardemir Karabükspor atağında Seleznov topla ceza alanına girer girmez, meşin yuvarlağı arka direkteki Yatabare ile buluşturmak istedi. Ancak, araya giren Antalyaspor defansı topu kalenin üstünden kornere gönderdi.

38'inci dakikada Kardemir Karabükspor atağında Poko'nun pası ile topla buluşan Yatabare, meşin yuvarlağı ceza sahası içine ortaladı. Savunma oyuncularından seken topu penaltı noktasının yanında kontrol eden Lazarevic kaleye şut çekti ancak top yandan dışarı çıktı.

42'nci dakikada, Kardemir Karabükspor mutlak golü kaçırdı. Yatabare'nin ceza alanı sağ çaprazından kale önüne yaptığı ortaya Seleznov kafa vurdu. Üstten kaleye gitmek üzere topu kaleci Fornezzi iki hamlede kontrol etti.

47'nci dakikada, ceza alanına yapılan ortada topu uzaklaştırmak isteyen Latovlevici'nin ters kafa vuruşu üst direkten kale önüne düştü. Salih Dursun'un vuruşu auta gitti.

66'ncı dakikada Kardemir Karabükspor atağında kullanılan köşe atışında Antalyaspor ceza alanına düşen topu defans uzaklaştırdı. Topu önünde bulan Ermin Zec'in şutu kale önüne düştü. Barış müsait pozisyondan yararlanamadı.

68'inci dakikada Antalyaspor atağında ceza alanı içinde topla buluşan El Kabir sert vurdu. Kaleci Ahmet Şahin topu kontrol etmekte zorlanınca meşin yuvarlak direğin dibinden kornere gitti.

76'ncı dakikada Antalyaspor antağında Serdar Özkan'ın derinlemesine pasında topla buluşan Eto'o rakip ceza alanına girdi. Kaleciyi de geçen Eto'o topu ayağından fazla açınca Antalyaspor mutlak golden oldu.

82'nci dakikada, ani gelişen Antalyaspor atağında sol kanattan Sakıb topla ilerledi. Meşin yuvarlağı kale önüne ortaladı. Samuel Eto'o kaleci Ahmet Şahin'in müdahalesine rağmen topu ağlara gönderdi: 1-0.

84'üncü dakikada Antalyaspor atağında Deniz Kadah'ın pasıyla ceza sahasına giren Eto'o'nun yerden vuruşunda, top direkten döndü. Dönen topu Makoun ağlara gönderdiyse de hakem pozisyonda ofsayt kararı verdi.

89'uncu dakikada Kardemir Karabükspor atağında ceza alanına yapılan ortada topla buluşan Barış'ın pasında, Yatabare meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Ancak maçın hakemi ağlara giden golü ofsayt gerekçesiyle iptal etti.



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