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Antalyaspor kalecisi Ozan'ın burnu kırıldı

ANTALYASPOR'un Beşiktaş ile oynadığı hazırlık maçında Talisca ile mücadelesinde sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan kaleci Ozan'ın kısa süreli bilinç kaybı yüzünden götürüldüğü hastanede burnunun kırıldığı tespit...

Antalyaspor kalecisi Ozan'ın burnu kırıldı
ANTALYASPOR'un Beşiktaş ile oynadığı hazırlık maçında Talisca ile mücadelesinde sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan kaleci Ozan'ın kısa süreli bilinç kaybı yüzünden götürüldüğü hastanede burnunun kırıldığı tespit edildi.
Maçın ilk yarısında Beşiktaşlı Talisca'yla ceza sahasında karşılaştığı pozisyonunda yüzüne darbe alan kaleci Ozan Evrim Özenç, sahada yapılan ilk müdahalesinde kısa süreli bilinç kaybı yaşadı. Sedyeyle sahadan çıkartılan kaleci Ozan, daha sonra ambulansla hastaneye götürüldü. Yapılan kontrollerde Ozan'ın burnunda kırık tespit edildi. İki hafta takımdan ayrı kalacak Ozan'ın sezon sonunda da burnundan ameliyat olacağı belirtildi.
ÇALIMBAY TAKIMINDAN MEMNUN
Antalyaspor, 2'nci yarıya hazırlandığı Belek kampını Beşiktaş ile oynadığı hazırlık maçıyla tamamlarken kırmızı beyazlılar, müsabakadan sonra 1 günlük izne çıktı. Döşemealtı Tesisleri'nde yarın bir araya gelecek olan Antalyaspor, deplasmanda Gaziantepspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına saat 16.00'da yapacağı antrenmanla başlayacak.
Bu arada teknik direktör Rıza Çalımbay, takımının 4-2 kazandığı Beşiktaş maçında oyuncularının performansından memnun olduğu belirtildi. Maçtan önce takımdan ayrı antrenman yapan Samuel Eto'o ile Deniz Kadah'ın hafif ağrıları nedeniyle karşılaşmada forma giymediği kaydedildi.

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