Antalyaspor Jactovic'i Rosenborg'a kiraladı

SPOR Toto Süper Lig takımlarından Antalyaspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay'ın kadroda fazla şans vermediği oyunculardan Milan Jectovic, sezon sonuna kadar Rosenborg'a kiralandı.Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Yönetimin gizlilik kararıyla yürüttüğü transfer çalışmalarında Brezilyalı kanat oyuncusunun yanı sıra, İngiltere'de bir futbolcuya teklif yapıldığı öğrenildi. Kadrosundaki yabancı futbolcu sayısının fazlalığı nedeniyle kırmızı beyazlılar, takımda forma şansı fazla bulamayan futbolcularıyla da yollarını ayırmaya devam ediyor. Takımdan son olarak Milan Jectovic, kırmızı beyazlıların kamp yaptığı otelde arkadaşlarıyla vedalaştı.Sezon başında transfer edilen ve teknik direktör Rıza Çalımbay'ın kadroda fazla ver vermediği futbolcular arasında yer alan Jectovic, Rosenborg'a kiralandı. 23 yaşındaki kanat oyuncusu sezon sonuna kadar Norveç takımında forma giyecek.

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