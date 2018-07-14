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Antalyaspor Hollanda yolcusu

ANTALYA, () SPOR Toto Süper Lig'de mücadele eden Antalyaspor, ikinci dönem kampını Hollanda'nın Oosterbeek kentinde yapacak. Antalyaspor, Erzurum-Palandöken'deki yüksel irtifa kampını dün sabah yaptığı son çalışmayla tamamladı. Çaykur...

Antalyaspor Hollanda yolcusu

ANTALYA, ()

SPOR Toto Süper Lig'de mücadele eden Antalyaspor, ikinci dönem kampını Hollanda'nın Oosterbeek kentinde yapacak.
Antalyaspor, Erzurum-Palandöken'deki yüksel irtifa kampını dün sabah yaptığı son çalışmayla tamamladı. Çaykur Rizespor'la oynanan hazırlık maçında forma giyen futbolcuların yer almadığı antrenmana Musa Nizam, Hakan Özmert, Serdar Özkan ve Salih Dursun ile kaleciler Ferhat Kaplan ve Ruud Boffin katıldı. Teknik direktör Bülent Korkmaz yönetimindeki antrenman istasyonda kuvvet çalışmasıyla başladı. Şut çalışmalarıyla sona eren antrenmanın sonunda teknik heyet, sıcak havaya rağmen tempolu çalışan futbolcuları alkışlayarak tebrik etti. Kırmızı beyazlı ekip daha sonra Antalya'ya döndü.
İKİNCİ KAMP HOLLANDA'DA
Kırmızı beyazlı ekip ikinci etap kamp çalışmaları için 16 Temmuz'da Hollanda'nın Oosterbeek kentine gidecek. 26 Temmuz'da sona erecek kamp süresince Antalyaspor 3 hazırlık maçı yapacak.
Yurt dışı kampı öncesi takım kaptanı Diego Angelo, Charles Fernando, Rachard Danilo Campos, Grando Chico, Marquez Maicon ve Jean Drole Memorial Antalya Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti.

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