Antalyaspor Hollanda'ya gitti

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Spor Toto Süper Lig'de mücadele eden Antalyaspor, ikinci dönem kampı için Hollanda'ya hareket etti.

Antalyaspor, Erzurum-Palandöken'deki yüksel irtifa kampının ardından ikinci kamp çalışması için bugün Hollanda'nın Oosterbeek kentine gitti. Teknik direktör Bülent Korkmaz yönetimindeki kırmızı beyazlı kafileyi Antalya Havalimanı'nda yönetim kurulu üyeleri uğurladı.

Antalyaspor Yönetim Kurulu Üyeleri Şükrü Ülker ve Ahmet Öztürk ile altyapılardan sorumlu yönetim kurulu üyesi Sezgin Özer Antalya Havalimanı CIP Salonu'na gelen teknik heyet ve futbolcularla uçak saatine kadar sohbet etti. Yeni sezon öncesi hazırlıklarını Hollanda'da sürdürecek olan kırmızı beyazlı ekip; burada 19, 22 ve 25 Temmuz günlerinde üç hazırlık maçı yapacak. Antalyaspor'un Hollanda kampı 26 Temmuz'da sona erecek.

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