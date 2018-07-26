Antalyaspor hazırlık maçını kazandı

ANTALYA, ()-

SPOR Toto Süper Lig'de mücadele eden Antalyaspor, Hollanda kampındaki dördüncü ve son hazırlık maçında Ado Den Haag'ı 1-0 yendi.

Antalyaspor, Süper Lig hazırlıklarını sürdürdüğü Hollanda'da Ado Den Haag takımıyla hazırlık maçı yaptı.

Karşılaşma, Antalyaspor'un kamp çalışmalarını gerçekleştirdiği komplekste antrenmanlarını yaptığı sahada oynandı. Kırmızı- beyazlı takımda Ado Den Haag karşısında Boffin, Celustka, Diego, Nazım (Dk.77 Salih), Birkan, William (Dk.70 Drole), Hakan (Dk.60 Osman), Harun (Dk.46 Yekta), Maicon (Dk.77 Mustafa), Danilo (Dk.86 Chico), Doukara (Dk.81 Halim) forma giydi.

Antalyaspor 13'üncü dakikada Danilo, 23 ve 34'üncü dakikalarda ise Maicon ile Ado Den Haag kalesini yokladı, ancak Hollanda ekibinin kalecisi geçit vermedi. Antalyaspor baskılı oyununu ikinci yarıda da sürdürdü. Kırmızı-beyazlı ekip, ikinci yarıda rakip kaleye yaptığı baskılar sonucunda 8 kez korner kullandı. Ado Den Haag ise bu yarıda hiç korner atışı kazanamadı. Karşılaşmanın 77'nci dakikasında Maicon'un yerine oyuna dahil Mustafa İnan, 81'inci dakika ceza sahası içinde düşürülünce hakem penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Doukara, Antalyaspor'u 1-0 öne geçirdi. Bu gol aynı zamanda karşılaşmanın da sonucu oldu.

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