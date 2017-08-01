Antalyaspor hazırlık maçında Hamburg'u 2-0 mağlup etti

ANTALYASPOR, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı Avusturya kampının son hazırlık maçında Hamburg'u, Maicon ve Eto'o'nun golleriyle 2- 0 yendi.Kırmızı beyazlılar Salzburg'daki kampın son gününde Bundesliga ekiplerinden Hamburg ile karşılaştı. Teknik direktör Rıza Çalımbay, ilk 11'de Ferhat, Celustka, Diego, Salih, Musa, Zeki, Charles, Aydın, El Kabir, Maicon, Eto'o'ya görev verdi. 40'ncı dakikada Aydın'ın kullandığı serbest vuruşta Maicon kafa golüyle takımını 1-0 öne geçirdi. 61'inci dakikada ise Eto'o kullandığı penaltı atışıyla skoru belirledi. Maç 2-0 Antalyaspor'un üstünlüğüyle sona erdi.Avusturya kampını tamamlayan Antalyaspor kafilesi yarın Antalya'da bir araya gelecek. Kırmızı beyazlılar Hasan Subaşı Tesisleri'nde çalışmalarına devam edecek.

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