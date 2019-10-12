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Antalyaspor, hazırlık maçında FC Desna Chernihiv’i mağlup etti

Namık Kemal KILINÇ / SERİK (Antalya) / () - Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor hazırlık maçında Ukrayna temsilcisi FC Desna Chernihiv’i 2-1 mağlup etti. Antalyaspor milli maçlar nedeniyle lige verilen arada FC Desna Chernihiv ile hazırlık...

SPOR 12.10.2019, 21:22
Antalyaspor, hazırlık maçında FC Desna Chernihiv’i mağlup etti

Namık Kemal KILINÇ / SERİK (Antalya) / () - Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor hazırlık maçında Ukrayna temsilcisi FC Desna Chernihiv’i 2-1 mağlup etti.
Antalyaspor milli maçlar nedeniyle lige verilen arada FC Desna Chernihiv ile hazırlık maçı yaptı. Regnum Carya sahasında oynanan maçın 13'üncü dakikasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Bahadır'ın golüyle Antalyaspor 1-0 öne geçti. 47'nci dakikada Dmytro Khlyobas ile etkili olan Ukrayna ekibi skoru 1-1'e taşıdı. Antalyaspor, 65'inci dakikada Serdar Özkan'ın penaltıdan attığı golle 2-1 öne geçti. Maçın kalan bölümünde gol olmayınca karşılaşma Antalyaspor'un 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

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