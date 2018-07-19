Antalyaspor hazırlık maçına çıkıyor

ANTALYA, () -

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Hollanda kampında ilk hazırlık maçını bugün Fortuna Sittard ile oynayacak.

Spor Toto Süper Lig'de mücadele eden Antalyaspor, teknik direktör Bülent Korkmaz eşliğinde lig hazırlıklarını sürdürüyor. Kırmızı- beyazlı ekip bugün Hollanda ekibi Fortuna Sittard ile hazırlık maçına çıkacak. Teknik direktör Bülent Korkmaz, maç öncesi antrenman sahasında toplanan futbolculara maçla ilgili taktik bilgiler aktardı. Teknik heyet ve futbolcular daha sonra yaya ve bisikletli olarak otele döndü. Fortuna Sittard-Antalyaspor hazırlık maçı, Loenen'de TSİ 19.00'da başlayacak.

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