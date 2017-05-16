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Antalyaspor güç depoladı

Antalyaspor, cumartesi günü sahasında oynayacağı Bursaspor maçı hazırlıklarını sürdürdüğü antrenmanda kuvvet, kondisyon ve taktik çalışma yaptı.  Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, cumartesi günü sahasında Bursaspor ile...

Antalyaspor güç depoladı

Antalyaspor, cumartesi günü sahasında oynayacağı Bursaspor maçı hazırlıklarını sürdürdüğü antrenmanda kuvvet, kondisyon ve taktik çalışma yaptı. 
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, cumartesi günü sahasında Bursaspor ile karşılaşacak. Avrupa kupalarına katılmayı hedefleyen kırmızı beyazlılar, maçta 3 puan kazanma hedefiyle çalışmalarına başladı. Atilla Konuk Tesisleri'nde yapılan antrenmana hafif sakatlığı bulunan El Kabir katılmayarak, tedavi gördü. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki antrenman koşu ve ısınmayla başladı. Top kapma ve pas çalışmasının ardından Çalımbay takımı iki gruba ayırarak, kuvvet, kondisyon çalışması ile taktik oyun oynattı.
Kuvvet kondisyon çalışmasında Eto'o başta olmak üzere futbolcuların hırslı olduğu gözlendi. Antrenman küçük sahada maçla sona erdi.  

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
- Takımın taktik çalışması
- Rıza Çalımbay detay görüntü
- Eto'o'dan detay görüntü
- Takımdan detay görüntü

HABER: TOLGA YILDIRIM - KAMERA: EMRAH GÜL/ANTALYA, ()

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