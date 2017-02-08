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Antalyaspor güç depoladı

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, () - ANTALYASPOR, pazar günü deplasmanda oynayacağı Atiker Konyaspor maçı hazırlıklarına teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yaptığı kuvvet, kondisyon ve dayanıklılık çalışmasıyla devam etti. Spor Toto...

Antalyaspor güç depoladı

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, () - ANTALYASPOR, pazar günü deplasmanda oynayacağı Atiker Konyaspor maçı hazırlıklarına teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yaptığı kuvvet, kondisyon ve dayanıklılık çalışmasıyla devam etti.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, 12 Şubat Pazar günü deplasmanda saat 16.00'da Torku Arena'da karşılaşacağı Atiker Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü.
Atilla Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Rıza Çalımbay, yönetimindeki antrenmana kırmızı beyazlılar ısınma ve koşuyla başladı. Top kapma ve pas çalışması yapan kırmızı beyazlılar daha sonra kuvvet, kondisyon ile dayanıklılık çalıştı. Antrenmanın ikinci bölümünde Antalyasporlu futbolcular küçük sahada maç oynadı. Maçta hırslı olduğu gözlenen futbolcuların antrenmanı neşeli geçti. Antrenmanda hafif sakatlığı olan Kenan takımdan ayrı fizyoterapist gözetiminde koştu.

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