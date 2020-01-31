Antalyaspor galibiyete odaklandı

ANTALYASPOR, yarın sahasında oynayacağı İttifak Holding Konyaspor maçında galibiyet hedefliyor. Kırmızı beyazlılar, bir dönem Demir Grup Sivasspor'da forma giyen Delvin N'Dinga ile prensipte anlaştı.

2019- 2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun 20'nci haftasında Antalyaspor sahasında İttifak Holding Konyaspor'u ağırlayacak. Antalya Stadyumu'nda saat 14.00'te başlayacak maçı Halis Özkahya yönetecek. Ligde 11 maçtır hasret kaldığı 3 puana geçen hafta Yukatel Denizlispor galibiyetiyle ulaşan kırmızı beyazlılarda moraller yerine geldi. Teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde İttifak Holding Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamlayan Antalyaspor, maçı kazanarak ligde alt sıralardan kurtulmayı hedefliyor.

Antalyaspor'da Harun Kavaklıdere, Bahadır Öztürk, Adis Jahovic ile Nazım Sangare bu maçta forma giyemeyecek. Karşılaşmanın tüm bilet gelirleri Elazığ'daki depremde zarar görenlere bağışlanacak. Antalyaspor yönetimi, taraftarın stadı doldurup maç boyunca takımı desteklemesi çağrısı yaptı.

DELVİN N'DİNGA İLE PRENSİPTE ANLAŞTI

Antalyaspor yönetimi ara transfer döneminin son gününde kadrosunu güçlendirme amacıyla çalışmalarına devam ediyor. Kadrosuna Fedor Kudryashov, Veysel Sarı, Sinan Gümüş, Lukas Podolski, Adis Jahovic ve Ersan Gülüm'ü dahil eden Antalyaspor orta saha için Delvin N'Dinga ile el sıkıştı. Kırmızı beyazlılar, bir dönem Sivasspor'da da forma giyen Kongolu futbolcu ile maç başı ücret konusunda prensipte anlaştı.



