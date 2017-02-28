Antalyaspor, Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, () - ANTALYASPOR, sahasında Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yaptığı antrenmanla başladı.

Spor Toto Süper Lig'in 23'üncü haftasında Antalyaspor ile Galatasaray, 6 Mart Pazartesi günü Antalya Stadyumu'nda karşılaşacak. Kırmızı beyazlılar, Atilla Konuk Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanla maçın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki antrenmana izinli Motta ve sakat futbolcular Yekta ile El Kabir katılmadı. Isınma ve koşuyla başlayan antrenmanda Çalımbay, futbolcularına kondisyon çalıştırdı. Antrenman küçük sahada oynanan çift kale maçla sona erdi.

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