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Antalyaspor- Galatasaray (maç notları)

SPOR Toto Süper Lig 23. haftasında Antalyaspor, sahasında saat 20.00'da Galatasaray'la karşılaşacak.  Galatasaray’da kart cezalısı Lucas Podolski ile sakatlar Wesley Sneijeder ve Nigel de Jong maçta forma giyemeyecek.  Antalyasporlu...

Antalyaspor- Galatasaray (maç notları)
SPOR Toto Süper Lig 23. haftasında Antalyaspor, sahasında saat 20.00'da Galatasaray'la karşılaşacak. 
Galatasaray’da kart cezalısı Lucas Podolski ile sakatlar Wesley Sneijeder ve Nigel de Jong maçta forma giyemeyecek. 
Antalyasporlu futbolcular ısınmaya üzerinde “8 Mart Dünya Kadınlar Günü Kutlu Olsun” yazılı pankartla çıktı. 07 Gençlik Taraftarlar Derneği 10 bin adet Mustafa Kemal Atatürk maskesi dağıttı. Maskelerini takan taraftarlar tribünde renkli görüntü oluşturdu.
Antalyaspor - Galatasaray maçının dördüncü hakemi Serkan Çınar antrenmanda sakatlanınca yerine TFF tarafından dördüncü hakem olarak Hakan Ceylan atandı. İki takımın aralarında oynanan son karşılaşmayı sarı-kırmızılı takım sahasında 3-1 kazandı. Süper Lig’deki son üç maçında 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan Galatasaray, Antalyaspor karşısından galibiyetle ayrılarak kötü gidişine son vermeye çalışacak. Maçta stat içi ve dışında güvenliği sağlamak için bin 500 polis görevlendirildi. Futbolseverler maç öncesinde yoğun trafik nedeniyle stada güçlükle ulaştı.
STATDA EVLİLİK TEKLİFİ
Karşılaşma öncesi Osman Emir adlı bir taraftar, kız arkadaşı Rabia Arslan'a evlilik teklif etti. Teklif öncesinde skorborda iki gencin daha önce çekilmiş fotoğrafları slayt eşliğinde yansıtıldı.  

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