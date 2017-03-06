Antalyaspor- Galatasaray: 2-3

Süleyman EKİN/ANTALYA, ()

STAT: Antalya Arena

HAKEMLER: Ali Palabıyık (xx), Baki Tuncay Akkın (xx), Serkan Olguncan (xx)

ANTALYASPOR: Fornezzi (xx)- Celustka (xxx), Chico (xx), Diego (xx)(DK.78 Kenan x), Sakıb (xx), Danilo (xxx), Charles (xx), Salih (xx)(Dk.46 Zeki xx), (xx), Serdar (xx)(Dk.75 Emre x), Mbilla (xxx), Deniz (xxx)

GALATASARAY: Muslera (xx)- Semih (xx), Chedjou (xx), Ahmet (xx), Carole (xx)(Dk.64 Lınnes), Tolga (xx), Selçuk (xx), Yasin (xx), Josue (xxx)(Dk.75 Rodrıgues(x), Bruma (xxx), Eren (xxx)

GOLLER: Dk.44 Mbilla, Dk.53 Deniz (Antalyaspor), Dk. 24 Bruma, Dk.36, Dk.90+5 Eren (Galatasaray),

SARI KARTLAR: Chico (Antalyaspor), Tolga, Eren (Galatasaray), Sakıb (Antalyaspor)

KIRMIZI KART: Dk.84 Bruma (Galatasaray)

SPOR TOTO Süper Lig’in 23'üncü haftasında Galatasaray, deplasmanda Antalyaspor’u 3-2 yendi.

Antalyasporlu taraftarlar hafta içinde yapılan çağrılara rağmen maça fazla ilgi göstermedi. Tribünlerde yer yer boşluklar göze çarptı. Tribündeki taraftarlar maç öncesinde hep bir ağızdan İzmir Marşı’nı söyledi.

Antalyasporlu futbolcular sahaya üzerinde, Türkiye Omirilik Felçliler Derneği’nin akülü tekerlekli sandalye kampanyasına destek pankartı ile çıktı.

2’nci dakikada, Bruma sol çaprazdan topu kale önündeki Josue’ye gönderdi. Ancak, bu futbolcu istediğini vuruşu yapamayınca araya giren Antalyaspor defansı tehlikeyi geçiştirdi.

7’nci dakikada, Diego’nun derinlemesine pasında topla buluşan Mbilla Galatasaray ceza alanına girdi. Önündeki 3 futbolcuyu geçemeyen Mbilla vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak defansa çarparak üstten auta gitti.

24’üncü dakikada, Bruma-Josue paslaşmasında, Bruma topla ceza alanında buluştu. Kaleci Fornezzi ile karşı karşıya kalan tecrübeli futbolcu meşin yuvarlağı kalecinin sağından ağlara gönderdi: 0-1.

27’ncı dakikada, Antalyaspor Mbilla’nın düşürülmesi ile serbest vuruş kazandı. Rakip ceza alanına yakın bir noktadan Diego’nun vuruşu barajdan oyun alanına döndü.

28’inci dakikada, Diego’nun ceza alanı dışından sert şutu az farkla üstten auta gitti.

34’üncü dakikada, Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, Serdar Özkan’a yapılan faule düdük çalan hakeme tepki gösterdi. Dördüncü hakem Hakan Ceylan’ın uyarısını dikkate alan orta hakem Ali Palabıyık, Igor Tudor’u tribüne gönderdi.

36’ncı dakikada, Galatasaray farkı ikiye çıkardı. Josue'nin pasıyla topla buluşan Eren, ceza sahası dışında kaleyi karşıdan gören bir noktadan sağ ayağıyla şık bir aşırtma vuruş yaptı. Top, Fornezzi’nin üstünden ağlarla buluştu: 0-2.

40’ıncı dakikada, Fornezzi kendi topuyla rakip ceza alanı girdi. Meşin yuvarlağı kale önündeki Mbilla’ya aktardı. Bu futbolcu istediği gibi kafa vuramayınca top kalecinin sağından dışarıya çıktı.

44’üncü dakikada Chedjou'nun kaleciye vermek istediği geri pası kısa düşünce Mbilla araya girdi ve hızla ceza alanına hareketlendi. Topla ceza alanına giren Mbilla meşin yuvarlağı Muslera’nın sağından ağlara göndererek farkı bire indirdi: 1-2. İlk yarı Galatasaray’ın 2-1 üstünlüğü ile kapandı.

53’üncü dakikada Zeki Yıldırım’ın ara pasında Danilo topla Galatasaray ceza alanına girdi. Son çizgi yakından topu yerden kale ağzına gönderdi. Pasa hareketlenen Deniz altı pas içinde yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara göndererek skora eşitliği getirdi: 2-2.

64’üncü dakikada Yasin’in pasında ceza alanı sol çaprazında topla buluşan Josue’nin vuruşu, arka direkten oyun alanına geri geldi. Dönen topu Antalyaspor defansı uzaklaştırdı.

80’inci dakikada, Emre’nin pasında ceza alanı sol çaprazında Emre’nin pasında topla buluşan Danilo kaleci Muslera’yı geçerek şutunu çekti. Galatasaray defansı topu çizgiden çıkardı.

83’üncü dakikada, sağ kanattan kazanılan korneri kullanan Emre, topu ceza alanına gönderdi. Topa hareketlenen Deniz arka direkte topa kafa vurdu. Kale çizgisinden Muslera topa hakim oldu.

84’üncü dakikada, Zeki Yıldırım’a sert giren Bruma ikinci sarı kartı görerek kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

90+5’inci dakikada, Galatasaray sağ çaprazdan serbest atış kullandı. Selçuk’un kale önüne gönderdiği topu Eren kafa ile Antalyaspor ağlarına gönderdi: 2-3. Maçı Galatasaray 3-2 kazandı.

FOTOĞRAFLI