Antalyaspor, Fenerbahçe maçında puan istiyor

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, ()



ANTALYASPOR Basın Sözcüsü Cumhur Arıcı, "Takımda 'biz Fenerbahçe'yi yeneriz ya da en kötü ihtimal berabere kalırız' havası var" dedi.

Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 30'uncu haftasında, pazartesi saat 20.00'de deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak. Kırmızı beyazlılar İstanbul deplasmanına puan kazanma hedefiyle gidecek. Antalyaspor Basın Sözcüsü Cumhur Arıcı, kırmızı beyazlı takımın ligde oynadığı son 4 maçta 10 puan toplaması sonrasında futbolcuların moralinin yüksek olduğunu vurguladı. Takımın kendine güvendiğini vurgulayan Arıcı, "4 maçta 10 puan kazandık ve ligde 11'inci sıraya yükseldik. Bu da takımın kendine güvenini artırdı. Takımda 'Biz Fenerbahçe'yi yeneriz ya da en kötü ihtimal berabere kalırız' havası var. İstanbul'da Fenerbahçe ile oynayacağız gibi çekincemiz yok" diye konuştu.

Antalyaspor'un son haftalarda kazandığı puanlarla ligde 11'inci sıraya yükseldiğine dikkat çeken Arıcı, kırmızı beyazlıların kalan maçlarında Fenerbahçe'nin ardından Trabzonspor, Gençlerbirliği, Medipol Başakşehir ve Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağını hatırlattı.

Arıcı, düşme potasındaki diğer takımlara göre Antalyaspor'un fikstürünün zorlu gibi görünse de ligi istedikleri yerde bitireceklerine inandıklarını söyledi. Ligin ikinci yarısında oynanan maçlara göre Antalyaspor'un puan cetvelinde 6'ncı sırada yer aldığına dikkat çeken Arıcı, "Hamza hoca ile ortalama 1.5 puanla oynuyoruz. Hedef ilk 10 takım arasında ligi bitirmek. Zor görünse de ligi istediğimiz yerde bitireceğimize inanıyoruz" dedi.

Gelecek sezonun hazırlıklarına başladıklarını aktaran Arıcı, kadrodaki tüm futbolcularla görüşmeler yaptıklarını anlattı. Futbolcularının tamamına yakınının Antalyaspor'da kalmak istediğini dile getiren Arıcı, mevcut kadronun büyük bölümüyle gelecek sezon devam edileceğini, yeni transferlerin de yapılacağını belirtti.

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