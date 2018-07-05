Antalyaspor dayanıklılık antrenmanı yaptı

ANTALYA, () - SÜPER Lig hazırlıklarını Erzurum kampında sürdüren Antalyaspor, günün ilk çalışmasında dayanıklılık antrenmanı yaptı.

Antalyaspor, Süper Lig yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdürüyor. Teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde günde çift antrenman yapan kırmızı beyazlı ekip, kampın üçüncü gününü geride bıraktı. Teknik Direktör Bülent Korkmaz, Palandöken'de kırmızı-beyazlı takıma dayanıklılık çalışması yaptırdı. Düz koşu ve istasyonda ısınmayla başlayan antrenman, teknik ekibin de katıldığı beşe iki oyunla devam etti.

Teknik Direktör Bülent Korkmaz, beşe iki oyunundan sonra takımı iki gruba ayırdı ve iki farklı istasyonda dayanıklılık çalıştırdı. İki grubun istasyonlarda dönüşümlü olarak yaptığı dayanıklılık çalışmasının ardından antrenman, sahanın etrafında iki tur olarak atılan dinlenme koşusuyla sona erdi. Kampa katılan Salih Dursun, fizyoterapistler eşliğinde takımdan ayrı düz koşu yaptı.

ZEKİ YILDIRIM TESİSLERDE ÇALIŞIYOR

Diğer yandan ön çapraz bağ yırtığı nedeniyle Almanya'da ameliyat olan ve bu nedenle Erzurum kampına katılmayan Zeki Yıldırım ise çalışmalarını Antalya'da kulüp tesislerinde sürdürüyor.

Antalyaspor'un ilk etap kampı 13 Temmuz'da sona erecek. 2 gün izin yapacak olan kırmızı beyazlı ekip, ikinci etap kampını ise 16-26 Temmuz günlerinde yurt dışında yapacak.

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