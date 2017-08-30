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Antalyaspor'dan Zafer Bayramı'na bayraklı kutlama

ANTALYASPORLU futbolcular ve teknik heyet, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdükleri antrenman öncesinde sahada Türk bayrağı açarak 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı. Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Galatasaray ile oynayacağı...

Antalyaspor'dan Zafer Bayramı'na bayraklı kutlama
ANTALYASPORLU futbolcular ve teknik heyet, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdükleri antrenman öncesinde sahada Türk bayrağı açarak 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.
Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Kırmızı- beyazlılar Atilla Konuk Tesisleri'ndeki antrenman öncesinde sahada Türk bayrağı açarak 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı. Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki antrenman koşu ve ısınmayla başladı. Kondisyon çalışmasının ardından kırmızı- beyazlılar sınırlı alanda taktik oyun oynadı. Çalımbay, futbolcularından dar alanda topa sahip olmaları ve antrenmanda sakatlanmalara karşı dikkat etmelerini istedi.
Antrenman taktik maçıyla sona erdi. Eto'o maçta attığı gollerle dikkati çekti. Tedavisi tamamlanan Deniz'in takımla çalıştığı antrenmana sakatlığı devam eden Zeki katılmadı. Antrenmanda Menez, Drole, Sandro, takımdan ayrı fizyoterapist gözetiminde çalıştı.

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