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Antalyaspor'dan 'rehin kalma' iddialarına yanıt

"Takımımızın Hollanda’da rehin kalması gibi bir şey söz konusu olmamıştır" ANTALYA () - Antalyaspor Kulübü, futbol takımının Hollanda'da kamp yaptığı otelde rehin kaldığına dair iddialara resmi internet sitesinden yaptığı açıklama...

Antalyaspor'dan 'rehin kalma' iddialarına yanıt

"Takımımızın Hollanda’da rehin kalması gibi bir şey söz konusu olmamıştır"

ANTALYA () - Antalyaspor Kulübü, futbol takımının Hollanda'da kamp yaptığı otelde rehin kaldığına dair iddialara resmi internet sitesinden yaptığı açıklama ile yanıt verdi.
Rehin kalma iddialarının yalanlandığı açıklamada, böyle bir durumun söz konusu olmadığı belirtildi.
Antalya ekibinden yapılan açıklama şu şekilde: "Profesyonel futbol takımımızın Hollanda’da kamp yaptığı otelde rehin kaldığına dair bugün çıkan haberler üzerine bir açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur. Oldukça verimli bir yurt dışı kamp dönemi geçiren takımımız, 10 günlük kamp süresini tamamlayarak, önceden belirlenen programa uygun şekilde kamp yaptığı otelden çıkmış, uçuş saatinde havaalanında olmuş ve zamanında da Antalya’ya dönmüştür. Hiçbir şekilde, takımımızın Hollanda’da rehin kalması diye bir şey söz konusu olmamıştır. Ancak, sponsorluk anlaşmalarından kaynaklanan ödemelerin gecikmesi nedeniyle, ödemeyle ilgili bazı sorunlar yaşanmış ve bu sorunlar ivedilikle çözülmüştür."

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