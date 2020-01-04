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Antalyaspor'dan "Hoş geldin Tamer Tuna" paylaşımı
Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, teknik direktör Tamer Tuna ile 1.5 yıllığına anlaştığını duyurdu. Kırmızı beyazlı ekibin, deneyimli teknik adamla yarın sözleşme imzalanması bekleniyor. Antalyaspor Kulübü, internet sitesinden ve...
SPOR 04.01.2020, 22:05
Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, teknik direktör Tamer Tuna ile 1.5 yıllığına anlaştığını duyurdu. Kırmızı beyazlı ekibin, deneyimli teknik adamla yarın sözleşme imzalanması bekleniyor.
Antalyaspor Kulübü, internet sitesinden ve sosyal medya hesaplarından teknik direktör Tamer Tuna ile 1.5 yıllığına anlaştığını duyurdu. Kırmızı beyazlı kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz teknik direktör Tamer Tuna ile 1.5 yıllığına prensipte anlaşma sağlanmıştır. Teknik direktörümüz Tamer Tuna'ya hoş geldin der, yeni görevinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.
Kırmızı beyazlı ekibin deneyimli teknik adamla yarın resmi sözleşme imzalanması bekleniyor. Tamer Tuna'nın imza töreninin ardından Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki Regnum Carya Otel'de kamp yapan takımla ilk antrenmana çıkması bekleniyor.
Antalyaspor Kulübü, internet sitesinden ve sosyal medya hesaplarından teknik direktör Tamer Tuna ile 1.5 yıllığına anlaştığını duyurdu. Kırmızı beyazlı kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz teknik direktör Tamer Tuna ile 1.5 yıllığına prensipte anlaşma sağlanmıştır. Teknik direktörümüz Tamer Tuna'ya hoş geldin der, yeni görevinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.
Kırmızı beyazlı ekibin deneyimli teknik adamla yarın resmi sözleşme imzalanması bekleniyor. Tamer Tuna'nın imza töreninin ardından Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki Regnum Carya Otel'de kamp yapan takımla ilk antrenmana çıkması bekleniyor.
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