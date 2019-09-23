Antalyaspor'dan hakem çağrısı: MHK devreye girsin

ANTALYASPOR Yönetim Kurulu, kırmızı-beyazlı takımın son haftalarda oynadığı maçlardaki hakemlerin tartışmalı kararlarıyla ilgili, Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) devreye girerek, konuya açıklık getirmesi çağrısında bulundu.

Antalyaspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, Süper Lig'de geride kalan 5 haftada, 18 takımın performansından çok hakemlerin konuşulduğu kaydedildi. Açıklamada, teker teker isim yazılarak konunun bireysele indirgenmesinin istenmediği, asıl sorunun eğitim olduğu vurgulandı. Sezon öncesi MHK tarafından görevlendirilen bir hakemin kırmızı-beyazlı futbolculara yeni oyun kuralları hakkında verdiği eğitim seminerinde özellikle sorulan soruların, son iki maçta Antalyaspor'un başına geldiğine yer verilen açıklamada, şöyle denildi:

"Fenerbahçe-Trabzonspor karşılaşmasında vücuttan seken topun elle buluşması sonucu verilmeyen penaltının aynısı, aynı hakem tarafından Kayserispor ile oynadığımız karşılaşmada aleyhimize verildi. Son oynadığımız Kasımpaşa maçında topun savunma oyuncusunun açık olan kolu tarafından kale çizgisini geçmesini engellemesine sahadaki 4 hakem ve VAR'daki hakemler akılalmaz bir şekilde 'devam' kararı verdi."

'HAKEMLERİN EĞİTİME İHTİYACI VAR'

Bu konu ile ilgili tartışmaların sürdüğü belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"MHK'dan tatmin edici bir açıklama ve son zamanlarda sıkça tekrarlanan bu pozisyon ile ilgili kuralın doğrusunu anlatıp tartışmanın sonlandırmasını bekliyoruz. Daha önce de söylediğimiz gibi; şeffaflık tüm bu soruların cevabı olacaktır. VAR konuşmaları kamuoyu ile paylaşılmadığı sürece akıllardaki soru işaretleri kartopu gibi büyüyecek, maçlarımızı 'güvensiz' ortamda oynamayı sürdüreceğiz. Son iki maçımızda yaşadığımız hakem hataları, eğitimin şart olduğunu, bu eğitime en çok hakemlerin ihtiyacı olduğunu göstermektedir. Yeni göreve gelen TFF ve MHK ile hakemlerimize güveniyoruz, güvenmeye devam etmek istiyoruz. Bundan sonraki hakem yönetimlerinde hayal kırıklığı yaşamak istemiyoruz. Bunu sadece taraftarımız ve camiamız için değil, özellikle Türk futbolu için istiyoruz."