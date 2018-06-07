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Antalyaspor'dan Bülent Korkmaz iddialarına yanıt

Asbaşkan Şefik Öz: "Bülent Korkmaz ile bir görüşme yapmadık" "Bülent hoca beğendiğimiz bir isim. İleriki dönemlerde kendisiyle görüşebiliriz" Tolga YILDIRIM - ANTALYA,() Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Hamza Hamzaoğlu...

Antalyaspor'dan Bülent Korkmaz iddialarına yanıt

Asbaşkan Şefik Öz: "Bülent Korkmaz ile bir görüşme yapmadık"

"Bülent hoca beğendiğimiz bir isim. İleriki dönemlerde kendisiyle görüşebiliriz"

Tolga YILDIRIM - ANTALYA,()

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Hamza Hamzaoğlu ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışlarını sürdürürken, kırmızı beyazlı kulüpten yapılan açıklamada Bülent Korkmaz ile anlaşıldığı iddiaları yalanlandı.
Antalyaspor Asbaşkanı Şefik Öz, 'ya yaptığı açıklamada, Bülent Korkmaz ile bir görüşme yapmadıklarını söyledi. 
Teknik direktör arayışlarının sürdüğünü söyleyen Şefik Öz, "Bülent hoca ile herhangi bir görüşmemiz söz konusu değil ancak teknik direktör arayışlarımız sürüyor, Bülent hoca da listemizde yer alıyor. Kendisi ile görüşmedik ama bu görüşmeyeceğimiz anlamına gelmez. Kendisi beğendiğimiz bir hoca. İleriki dönemlerde bir görüşme yapabiliriz" dedi.

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