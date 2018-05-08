Antalyaspor'dan açıklama (2)

"Antalyaspor Yönetimi olarak; Atatürk İlke ve İnkılaplarına, Atatürk'e, Cumhuriyet'e ve bu değerlere olan saygı ve bağlılığımızın sorgulanmasına asla izin vermeyiz"

Tolga YILDIRIM - ANTALYA,()

Antalyaspor Kulübü, bugün öğle saatlerinde yaptığı açıklamaya gelen tepkilerin ardından ikinci bir açıklama yayınladı. Kırmızı beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Büyük Antalyaspor Camiası ve Antalyaspor Yönetimi olarak; Atatürk İlke ve İnkılaplarına, Atatürk'e, Cumhuriyet'e ve bu değerlere olan saygı ve bağlılığımızın sorgulanmasına, Atatürk ve Cumhuriyet'in yanında Antalyaspor ve camiamızın politik amaçlara alet edilmesine asla izin vermeyiz" denildi.

Spor Toto Süper Lig'in 32'nci haftasında Antalyaspor'un deplasmanda oynadığı Gençlerbirliği karşılaşmasında kırmızı beyazlı taraftarların tribünde söylediği tezahüratlar sonrası Antalyaspor yönetimi yazılı bir açıklama yapmış ve "Marşın siyasi tarafgirlikle söylenmesi hoş bir davranış değildir" notunu düşmüştü. Antalyaspor yönetimine bu açıklamanın ardından taraftarlar tarafından büyük bir tepki gelirken, kırmızı beyazlı kulüp ikinci bir açıklama yayınladı.

Antalyaspor Kulübü Başkanı Cihan Bulut'un imzasıyla yayınlanan açıklamanın tamamı şu şekilde:

"Büyük Antalyaspor Camiası ve Antalyaspor Yönetimi olarak; Atatürk İlke ve İnkılaplarına, Atatürk'e, Cumhuriyet'e ve bu değerlere olan saygı ve bağlılığımızın sorgulanmasına, Atatürk ve Cumhuriyet'in yanında Antalyaspor ve camiamızın politik amaçlara alet edilmesine asla izin vermeyiz. Yapılan açıklama ne Atatürk'e ne Cumhuriyet'e ne de Cumhuriyet'in ilkelerine karşı yapılmış bir açıklama asla değildir. Sadece tüm siyasi düşüncelerin üstünde olan Antalyaspor'un birtakım siyasi davranışlara alet edilmesine karşı yapılmış bir açıklamadır. Tribünlerde; 'Enflasyon Düşer, Hükümet Düşer, Antalyaspor ... Düşer' şeklinde başlayıp, İzmir Marşı'yla devam eden siyasi sloganlarla kırmızı beyazlı camiayı siyasete alet etmek isteyenlerle mücadelemiz sonuna kadar sürecektir."