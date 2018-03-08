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Antalyaspor'dan '8 Mart Dünya Kadınlar Günü'' mesajı

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, ()  Antalyasporlu futbolcular, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadına şiddet ve cinsel tacize dikkat çekmek amacıyla kamera karşısına geçerek 'O kadın benim kardeşim, eşim, çocuğum dokunma' diye mesaj verdi. Antalyaspor...

Antalyaspor'dan '8 Mart Dünya Kadınlar Günü'' mesajı

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, () 

Antalyasporlu futbolcular, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadına şiddet ve cinsel tacize dikkat çekmek amacıyla kamera karşısına geçerek 'O kadın benim kardeşim, eşim, çocuğum dokunma' diye mesaj verdi.
Antalyaspor kulübünün sosyal medya hesabından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla 'Yüzünüz hep gülsün, gününüz kutlu olsun' başlıklı video yayınlandı. 
Kulübün sosyal medya departmanı tarafından çekilen videoda Antalyasporlu futbolcular, Atilla Konuk Tesisinde görevli kadın personelle kamera karşısına geçti. Çekimlerde Antalyasporlu futbolculardan, Diego, Celustka, Nazım, William, Jevtovic, Djourou ile Yekta yer aldı.
Videoda futbolcular, "O kadın benim kızım, dokunma. O kadın benim eşim, onu hep korurum. O kadın benim çocuğum. O kadın benim kardeşim. Dokunma, O kadın benim eşim dokunma, O kadın benim annem dokunma" dedi. 
54 saniyelik video, Yekta'nın, "O kadın benim, eşim, annem, çocuğum. Dokunma" mesajının ardından kulüp personelinin güler yüzlü hallerinin gösterilmesiyle sona erdi. 
Antalyaspor'un yayınladığı mesaj kısa sürede yoğun ilgi gördü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
- Futbolcuların mesajları

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