Antalyaspor'da taktik antrenman

Tolga YILDIRIM / ANTALYA, () - ANTALYASPOR, pazar günü deplasmanda oynayacağı Gaziantepspor maçı hazırlıklarına teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yaptığı taktik antrenmanla devam etti.

Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde yapılan antrenmanda teknik direktör Rıza Çalımbay, oyuncularına önce ısınma hareketleri ve koşu yaptırdı. Top kapma ve pas çalışmasının ardından kırmızı beyazlılar, küçük sahada taktik maçı oynadı. Rıza Çalımbay, bu arada futbolcularına sık sık uyarılarda bulundu. Çalımbay futbolcularından topa sahip olmalarını istedi.

Taktik maçtda hafif ağrıları olan Deniz Kadah, takımdan ayrı çalıştı. Fizyoterapist gözetiminde antrenman yapan Deniz'in, ayağındaki ağrıların artmaması ve sakatlık riskine karşı takımdan ayrı çalıştığı bildirildi. Rıza Çalımbaş, taktik maçta cezası nedeniyle Gaziantepspor maçında oynayamayacak olan Motta'nın yerine defansın solunda Sakıb'a, kanatta da Mbilla'ya görev verdi.

FOTOĞRAFLI