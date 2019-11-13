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Antalyaspor'da Stjepan Tomas büyük ölçüde tamam
Teknik direktör Bülent Korkmaz ile yollarını ayıran Antalyaspor'da yeni teknik direktörün Stjepan Tomas olması bekleniyor. Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk'un yardımcılığını yapan Hırvat antrenör Stjepan Tomas, İstanbul...
SPOR 13.11.2019, 18:40
Teknik direktör Bülent Korkmaz ile yollarını ayıran Antalyaspor'da yeni teknik direktörün Stjepan Tomas olması bekleniyor.
Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk'un yardımcılığını yapan Hırvat antrenör Stjepan Tomas, İstanbul ekibinin onay vermesi halinde Antalyaspor'un yeni teknik direktörü olacak. Tomas'ın Antalyaspor'un yeni teknik direktörü olması durumunda, Hırvat teknik adamın yardımcılıklarını Orhan Ak ve Ayhan Akman üstlenecek.
Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk'un yardımcılığını yapan Hırvat antrenör Stjepan Tomas, İstanbul ekibinin onay vermesi halinde Antalyaspor'un yeni teknik direktörü olacak. Tomas'ın Antalyaspor'un yeni teknik direktörü olması durumunda, Hırvat teknik adamın yardımcılıklarını Orhan Ak ve Ayhan Akman üstlenecek.
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