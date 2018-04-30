Antalyaspor'da 'sarı' alarm

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, ()



ANTALYASPOR'da sarı kart sınırında yer alan Danilo, Chico, Djourou, Diego, Charles, pazar günü oynanacak Gençlerbirliği maçında kart görmeleri halinde sonraki Medipol Başakşehir karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Spor Toto Süper Lig'in 32'nci haftasında Antalyaspor, pazar günü deplasmanda Gençlerbirliği ile oynayacak. Ligde düşme hattındaki takımlarla arasında 3 puan olan kırmızı beyazlılar, Gençlerbirliği maçında galibiyeti hedefliyor.

5 FUTBOLCU SARI KART SINIRINDA

Trabzonspor mağlubiyetiyle Gençlerbirliği maçının daha fazla önem kazandığı kırmızı beyazlılarda, 5 futbolcunun sarı kart sınırında yer alması teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ve ekibinin canını sıkıyor. Antalyaspor'da sarı kart sınırında yer alan Danilo, Chico, Djourou, Diego, Charles, pazar günü oynanacak Gençlerbirliği maçında kart görmesi halinde sonraki hafta Medipol Başakşehir karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Takımda sakatlığı devam eden Salih ile Zeki dışında kadrodaki tüm futbolcularından kalan 3 maçta yararlanmayı amaçlayan Hamzaoğlu, oyuncularına Gençlerbirliği maçında Trabzonspor mağlubiyetiyle kaybettikleri puanı telafi etmeleri gerektiğini söyledi.

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