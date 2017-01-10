Antalyaspor'da Sandro ilk antrenmanına çıktı

Brezilyalı stoper Sandro Ranieri, sempatik tavırlarıyla dikkati çekti

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, deplasmanda oynayacağı Gaziantepspor maçı hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde, Hasan Subaşı Tesisleri'nde yapılan antrenmanda kırmızı beyazlıların yeni transferi Brezilyalı stoper Sandro Ranieri de yer aldı. Antrenman öncesi Çalımbay, futbolcularıyla sahada kısa süreli toplantı yaptı. Koşu ve ısınmayla başlayan antrenmanda Antalyasporlu futbolcular, kuvvet ve kondisyon çalıştı. Antrenmanın ikinci bölümünde ise kırmızı beyazlılar küçük sahada kaleli taktik maç yaptı.

Antrenmanda yeni transfer Sandro sempatik tavırlarıyla dikkati çekti. Antalyaspor'daki ilk antrenmanında Brezilyalı Motta ve Diego ile uzun süre sohbet eden Sandro'nun neşeli olduğu gözlendi. 27 yaşındaki stoperin 33 numaralı formayı giyeceğini kaydedildi.

Antalyaspor'un Kamerunlu golcüsü Samuel Eto'o ise hırsıyla dikkati çekti. Beşiktaş ile oynana hazırlık maçında burnu kırılan kaleci Ozan takımdan ayrı koşu yaptı. Ozan'ın sezon sonunda ameliyat olacağı belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Sandro antrenmana çıkarken görüntü

- Futbolcuların saha içende görüntüleri

- Rıza hocanın görüntüsü

HABER: TOLGA YILDIRIM - KAMERA: MEHMET KILIÇASLAN - ANTALYA /