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Antalyaspor'da rekor puan

ANTALYASPOR, Eto'o'nun 2 golüyle Bursaspor'u yendiği karşılaşmada puanını 52'ye yükselterek Süper Lig tarihinde en yüksek puana ulaştı. Eto'o da kalan maçlarda 1 gol atması halinde kulüp tarihinin en golcü futbolcusu rekorunu egale edecek. Spor...

Antalyaspor'da rekor puan
ANTALYASPOR, Eto'o'nun 2 golüyle Bursaspor'u yendiği karşılaşmada puanını 52'ye yükselterek Süper Lig tarihinde en yüksek puana ulaştı. Eto'o da kalan maçlarda 1 gol atması halinde kulüp tarihinin en golcü futbolcusu rekorunu egale edecek.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor ligin 32'nci haftasını 52 puanla tamamladı. Kırmızı beyazlılar Bursaspor galibiyetiyle kulüp tarihindeki en yüksek puana ulaştı.
Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, 1998- 1999 sezonunda Joseph Jarabinsky, 2012-2013 sezonunda da Mehmet Özdilek'le kazanılan 49 puanı geçerek, kulüp tarihine adını yazdırdı. Kırmızı beyazlılar bir sezonda en çok galibiyet elde ettiği sezonu da yaşadı. Süper Lig'de en çok galibiyet sayısını 1998-1999 sezonunda Joseph Jarabinsky, 2012- 2013 sezonunda da Mehmet Özdilek'le alan Antalyaspor, bu sezon ise 15 galibiyete ulaştı.
Antalyaspor'un Kamerunlu yıldızı Samuel Eto'o da iki sezonda 36 gol sayısına ulaşarak, kulüp tarihindeki en golcü futbolcusu Tita'nın rekoruna yaklaştı. Antalyaspor formasıyla 5,5 sezonda 37 gol atan Tita'nın rekorunu egale etmeye 1 gol kalan Eto'o, kalan 2 maçta 2 gol atması halinde ise rekorun yeni sahibi olacak. Ayrıca Eto'o, Antalyaspor tarihinde 2 sezonda 36 gol atma başarısı gösteren tek futbolcu olarak kulüp tarihine adını yazdırdı.

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