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Antalyaspor'da Medipol Başakşehir hazırlığı

 ANTALYA, () - Spor Toto Süper Lig'in 22'nci haftasının kapanış maçında sahasında lider Medipol Başakşehir'i konuk edecek olan Antalyaspor, maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Antalyaspor, 18 Şubat Pazartesi günü...

Antalyaspor'da Medipol Başakşehir hazırlığı

 ANTALYA, () -

Spor Toto Süper Lig'in 22'nci haftasının kapanış maçında sahasında lider Medipol Başakşehir'i konuk edecek olan Antalyaspor, maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Antalyaspor, 18 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'da sahasında, lider Medipol Başakşehir'i konuk edecek. Kırmızı beyazlı ekip, bu maçın hazırlıklarını Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Bülent Korkmaz gözetimindeki antrenmanda, koşu ve ısınma hareketlerinden sonra kırmızı beyazlı oyuncular pas oyunu, şut ve dayanıklılık koşuları yaptı.
Yarım sahada taktik çalışması ile devam eden antrenman, yine yarım sahada oynanan maç ile sona erdi. Maçı mavi yelekli takım kazandı. Fotoğraf çekimi sırasında ise sarı yelekli takım da yeleklerini çıkarıp galibiyet pozuna girdi. Kaleci Ruud Boffin ise öne geçerek mavi takımın galibiyet pozunu önlemeye çalıştı.
Fredy, antrenman bitiminde genç file bekçisi Enes Sancar Şahin'in koruduğu kaleye şut çalışması yaptı. Fredy, çalışma bitiminde Enes Sancar Şahin'e teşekkür etti.

FOTOĞRAFLI
 

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