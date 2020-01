Antalyaspor'da Jahovic imzaladı

ANTALYASPOR ile 1 yılı opsiyonlu, 2.5 yıllık sözleşme imzalayan 32 yaşındaki Makedon forvet Adis Jahovic, "Takımı yukarı çıkarmak için elimizden geleni yapacağız. Hedefimizi biliyorum. Hedefi gerçekleştirmek için maksimum performans vereceğime söz veriyorum" dedi.

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, BtcTurk Yeni Malatyaspor'da forma giyen golcü futbolcu Adis Jahovic'i renklerine bağladı. Kırmızı beyazlılar Antalya Stadyumu'nda düzenlenen törende, Jahovic ile 1.5 yıl sonunda bir yıl uzatma opsiyonlu sözleşme imzaladı. Törende konuşan Antalyaspor Futbol Şube Sorumlusu Aytaç Altay, Jahovic ile 5'inci transferi gerçekleştirdiklerini belirtti. Jahovic'in Türkiye ligini tanıdığını anlatan Altay, "Kendisini ispatlamış, gol krallığı bulunan bir arkadaşımız. Umarım Antalyaspor'da gollerine devam edip, hem kupada hem ligde önemli başarılar almamıza yardımcı olur. 1.5 yıl artı 1 yıl olmak üzere 2.5 yıllık anlaşma yaptık. Bu hafta itibarıyla pazar Denizli maçında, Antalyaspor kariyerine başlayacak. Antalyaspor'daki kariyerini iyi bitirmesini umuyorum" dedi.

ERSAN ADEM GÜLÜM İLE 1.5 YILLIK ANLAŞMA

Aytaç Altay, 32 yaşındaki stoper Ersan Adem Gülüm'le de 1.5 yıllık anlaşma yaptıklarını belirtti. Ersan'ın Antalyaspor için uzun yıllar hizmet verip, takıma katkı sağlamasını dileyen Altay, orta sahaya bir transfer gerçekleştirmek istediklerini söyledi.

JAHOVİC: SÖZ VERİYORUM

Kırmızı beyazlı takımda giyeceği 81 numaralı forma ile poz veren Adis Jahovic de transferde emeği geçenlere teşekkür etti. Antalyaspor'a transfer olduğu için çok mutlu olduğunu söyleyen Jahovic, "Antalyaspor önemli hedefleri olan bir kulüp. Bugün itibarıyla belki olduğu yere yakışmıyor ama önemli hedefleri olduğu için Antalyaspor'u tercih ettim. Buradan çıkmak için elimizden geleni yapacağız. Daha önce Antalyaspor'da oynayan, şu an takımda olan tanıdık arkadaşlarım var. Hızlı bir adaptasyon süreci sonrasında takımı yukarı çıkarmak için elimizden geleni yapacağız. Hedefimizi biliyorum. Hedefi gerçekleştirmek için maksimum performans vereceğime söz veriyorum" diye konuştu.

'TAMER TUNA BENİM İÇİN AVANTAJ'

Teknik direktör Tamer Tuna ile Göztepe'de birlikte çalıştıklarını hatırlatan Jahovic, "Oyun mantalitesini, antrenmanda yaptıklarını çok iyi biliyorum. O da benim için çok iyi avantaj. Denizli maçına konsantre olup kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Her golcünün kanında olan bir şey gol atma isteği. Bu benim için de geçerli. Benim gol atıp Antalyaspor'un negatif sonuçla ayrılmasındansa Antalyaspor'un kazanması önemli. Ben gol atmak için elimden geleni yapacağım. Önemli olan Antalyaspor'un netice alacağı oyunu sergilemek. Ben gollerimle buna destek vermek istiyorum" dedi.

'PODOLSKİ İLE OYNAMAK MUTLULUK VERİCİ'

Alman forvet Lukas Podolski ile aynı takımda forma giyeceği için de mutlu olduğunu aktaran Jahovic, şöyle konuştu:

"Kariyerimde daha önce dünya çapındaki futbolcularla oynadım. Konya'da Eto'o ile birlikte oynadık. Bu tarz isimlerle oynamak mutluluk verici. Podolski ile güzel uyumda olacağımıza inanıyorum. İsimlerden çok, Antalyaspor'da sergileyeceğimiz performans önemli. Geçen hafta maç oynadım. Fiziksel olarak bir, iki gündür transferle alakalı, seyahat ve yoğun bir dönem geçirdim. Maça iki gün var. Yüzde yüz performans, kendime gelmek için yeterli süre olduğunu düşünüyorum. Hocam şans verirse, şu an sıkıntılı durum yok, oynarım."



