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Antalyaspor'da Göztepe hazırlıkları sürüyor

Tolga YILDIRIM / ANTALYA,() - Antalyaspor'da Göztepe maçının hazırlıkları sürüyor.  Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında deplasmanda Göztepe'ye konuk olacak Antalyaspor, maçın hazırlıklarını teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde...

Antalyaspor'da Göztepe hazırlıkları sürüyor

Tolga YILDIRIM / ANTALYA,() - Antalyaspor'da Göztepe maçının hazırlıkları sürüyor. 
Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında deplasmanda Göztepe'ye konuk olacak Antalyaspor, maçın hazırlıklarını teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde yaptığı taktik çalışmayla devam etti. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde yapılan antrenmanda teknik direktör Bülent Korkmaz, çalışma öncesinde futbolcularıyla kısa süreli toplantı gerçekleştirdi. 
Korkmaz, oyuncularına sahada mücadele etmelerini, takım halinde savunma ve hücum yapmaları gerektiğini anlattı. Koşu ve ısınmayla başlayan antrenmanda kırmızı-beyazlılar, top kapma çalışması yaptı. Antrenmanın izlemeye kapalı ikinci bölümünde ise Göztepe maçının taktik çalışması gerçekleştirildi.
Sakatlığı devam eden Salih Dursun antrenmana katılmadı.

(FOTOĞRAFLI)

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
- Antrenmandan görüntüler
- Detaylar

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