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Antalyaspor'da Gelson Dala ayrıldı
SPOR 21.01.2020, 11:42
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ANTALYASPOR, sezon başında Sporting Lizbon'dan transfer ettiği 23 yaşındaki forvet Gelson Dala ile yollarını ayırdı.
Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'un, sezon başında Portekiz Süper Ligi takımı Sporting Lizbon'dan kiraladığı Gelson Dala takımdan ayrıldı. Kırmızı beyazlılarda, 6 Süper Lig, 3 de Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 9 maçta maçta forma giyen Angolalı futbolcu, istenen performansı verememesi üzerine kulübüne döndü.
Antalyaspor sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda futbolcuya başarı diledi. Paylaşımda şu ifadeler yer aldı:
"Kulübümüze sezon başında Sporting Lizbon'dan transfer edilen Gelson Dala bugün itibarıyla kulübüne dönmüştür. Kendisine bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."
Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'un, sezon başında Portekiz Süper Ligi takımı Sporting Lizbon'dan kiraladığı Gelson Dala takımdan ayrıldı. Kırmızı beyazlılarda, 6 Süper Lig, 3 de Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 9 maçta maçta forma giyen Angolalı futbolcu, istenen performansı verememesi üzerine kulübüne döndü.
Antalyaspor sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda futbolcuya başarı diledi. Paylaşımda şu ifadeler yer aldı:
"Kulübümüze sezon başında Sporting Lizbon'dan transfer edilen Gelson Dala bugün itibarıyla kulübüne dönmüştür. Kendisine bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."
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