Antalyaspor'da Gaziantepspor hazırlıkları sürüyor

ANTALYASPOR, deplasmanda oynayacağı Gaziantepspor maçı hazırlıklarına teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yaptığı antrenmanla devam etti. Başkanı Ali Şafak Öztürk, antrenmanını yeni tesislerdeki odasının balkonunda yöneticilerle izledi.Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, deplasmanda oynayacağı Gaziantepspor maçı hazırlıklarını Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Koşu ve ısınmayla başlayan antrenmanda kırmızı beyazlılar top kapma ve pas çalışması yaptı. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki antrenmanın ikinci bölümünde de çift kale maç oynandı. Çalımbay, maçta sık sık oyunu durdurarak futbolcularına taktik verdi. Antrenman maçında yeni transferler Salih ile Sandro, kadroda forma şansı az bulan futbolcuların çoğunlukta olduğu yeşil yelekli takımda yer aldı. Antrenmanda kaleci Ozan, Deniz takımdan ayrı fizyoterapist gözetiminde çalıştı.BAŞKAN ÖZTÜRK ANTRENMANI BALKONDAN İZLEDİAntalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk ve yönetim kurulu üyeleri de antrenmanı izledi. Odasının balkonundan çalışmayı izleyen Başkan Öztürk, tesisleri de inceledi. Antrenmanı takip eden gazetecilere seslenen Öztürk, yeni tesislerde her şeyin daha güzel olacağını dile getirdi. Takımın bu sezon ligde ilk 10 sırada yer almasını istediklerini vurgulayan Öztürk, hedeflerinin puan cetvelinde ilk 5 olduğunu belirtti.Gazetecilerin Eto'o'nun Fransa'nın Lille ekibiyle transfer görüşmesi yapacağı iddialarına Öztürk, "Eto'o'yu satmayacağımızı açıkladık. Eto'o da açıkladı. Eto'o'yu satmayacağız. Bize ulaşan bir teklif de yok" dedi.

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