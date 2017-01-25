Antalyaspor'da Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıkları sürüyor

Antalyaspor, cumartesi günü sahasında oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarına teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yaptığı antrenmanla devam etti.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, cumartesi günü sahasında Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde çalışan kırmızı beyazlılar, antrenmana ısınma ve koşuyla başladı. Antalyasporlu futbolcular, top kapma ve pas çalışmasının ardından taktik çalıştı. İki gruba ayrılan taktik çalışmasında Çalımbay, futbolcularına savunma çalıştırdı. Antrenmanda yeni transfer El Kabir, hırsıyla dikkati çekti. Eto'o başta olmak üzere futbolcuların neşeli olduğu gözlendi.

Genç kaleci Ahmet, sakatlanması nedeniyle antrenmanı yarıda bıraktı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Çalımbay'dan detay

- El Kabir'den detay

- Futbolcuların koşusu

- Pas çalışmasından görüntü

- Taktik maçtan detaylar

HABER - KAMERA: TOLGA YILDIRIM / ANTALYA, ()