Antalyaspor'da 3 eksik

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, () -

ANTALYASPOR'un, yarın sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynayacağı maçta Salih Dursun sakatlığı, Chico ile Hakan Özmert ise kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek.

Spor Toto Süper Lig'in 30'uncu haftasında Antalyaspor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor yarın saat 16.00'da Antalya Stadı'nda karşılaşacak. Teknik direktör Bülent Korkmaz yönetimindeki kırmızı beyazlılar maçta 3 puan kazanmayı hedefliyor. Antalyaspor'da Salih Dursun sakatlığı, Hakan Özmert ile Chico ise kart cezası nedeniyle maçta forma giyemeyecek.

Sezonun ikinci yarısında sakat ve cezalı oyuncuların fazlalığından dolayı 3-4 maç üst üste aynı kadro ile sahaya çıkamadıklarından yakınan teknik direktör Bülent Korkmaz, karşılaşmalarda forma giyen futbolcularının ellerinden gelen mücadeleyi oyuna yansıtmalarından dolayı mutlu olduğunu söyledi. Takımın üst sıralarda yer almasında emek veren her futbolcuya teşekkür eden Korkmaz, Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşması öncesi futbolcularına takım halinde oynamanın önemini anlattı. Takım halinde hücum ve savunma yapmaları konusunda futbolcularını uyaran Korkmaz, rakip takımdan daha fazla mücadele etmeleri halinde maçı kazanabileceklerine dikkati çekti.

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