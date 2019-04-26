Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Beyoğlu'nda taciz iddiası; mahalleli sokağa döküldü
Taciz iddiası; mahalleli sokağa döküldü
Sri Lanka Sağlık Bakanlığı: Ölü sayısı 253
Sri Lanka Sağlık Bakanlığı: Ölü...
Sao Tome ve Principe'de gemi battı: 7 ölü
Sao Tome ve Principe'de gemi...
CHP'li vekiller, saldırıyla ilgili şikayetçi olup ifade verdi
CHP'li vekiller, saldırıyla ilgili şikayetçi...

Antalyaspor'da 3 eksik

 Tolga YILDIRIM/ANTALYA, () - ANTALYASPOR'un, yarın sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynayacağı maçta Salih Dursun sakatlığı, Chico ile Hakan Özmert ise kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Spor Toto Süper Lig'in 30'uncu...

Antalyaspor'da 3 eksik

 Tolga YILDIRIM/ANTALYA, () -
ANTALYASPOR'un, yarın sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynayacağı maçta Salih Dursun sakatlığı, Chico ile Hakan Özmert ise kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek.
Spor Toto Süper Lig'in 30'uncu haftasında Antalyaspor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor yarın saat 16.00'da Antalya Stadı'nda karşılaşacak. Teknik direktör Bülent Korkmaz yönetimindeki kırmızı beyazlılar maçta 3 puan kazanmayı hedefliyor. Antalyaspor'da Salih Dursun sakatlığı, Hakan Özmert ile Chico ise kart cezası nedeniyle maçta forma giyemeyecek.
Sezonun ikinci yarısında sakat ve cezalı oyuncuların fazlalığından dolayı 3-4 maç üst üste aynı kadro ile sahaya çıkamadıklarından yakınan teknik direktör Bülent Korkmaz, karşılaşmalarda forma giyen futbolcularının ellerinden gelen mücadeleyi oyuna yansıtmalarından dolayı mutlu olduğunu söyledi. Takımın üst sıralarda yer almasında emek veren her futbolcuya teşekkür eden Korkmaz, Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşması öncesi futbolcularına takım halinde oynamanın önemini anlattı. Takım halinde hücum ve savunma yapmaları konusunda futbolcularını uyaran Korkmaz, rakip takımdan daha fazla mücadele etmeleri halinde maçı kazanabileceklerine dikkati çekti.
FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328