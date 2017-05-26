Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Nisan ayında 664 yatırım teşvik belgesi verildi
Nisan ayında 664 yatırım teşvik...
AKP Genel Başkanı Erdoğan, Topbaş'ın damadı Kavurmacı ile ilgli sert konuştu
Erdoğan'dan 'damat' Kavurmacı açıklaması
Galatasaray'ın efsane başkanlardan Ali Tanrıyar vefat etti
Galatasaray'ın efsane başkanlardan Ali Tanrıyar...
Yüksekovalılar sevindi, Hakkarililer üzüldü
Şınak buruk, Cizre sevinçli

Antalyaspor'da 2 eksik

ANTALYASPOR, yarın deplasmanda karşılaşacağı Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamlarken kırmızı beyazlı takımda kart cezası nedeniyle Sandro ve sakatlığı devam eden El Kabir, zorlu maçta oynamayacak. Avrupa Kupaları'na hedefleyen...

Antalyaspor'da 2 eksik
ANTALYASPOR, yarın deplasmanda karşılaşacağı Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamlarken kırmızı beyazlı takımda kart cezası nedeniyle Sandro ve sakatlığı devam eden El Kabir, zorlu maçta oynamayacak.
Avrupa Kupaları'na hedefleyen kırmızı beyazlılar, Kasımpaşa maçının son hazırlığını Atilla Konuk Tesisleri'nde yaptı. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki antrenman koşu ve ısınmayla başladı. Top kapma ve pas çalışmasının ardından kırmızı beyazlılar, koşuyla antrenmanı tamamladı.
Rıza Çalımbay, sakatlığı sonrası takımla ilk çalışmasını yapan Danilo'yla antrenman sırasında görüştü. Antrenmanda Danilo'ya özel pas ve orta çalışması yaptıran Çalımbay, sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Danilo'da Çalımbay'a Kasımpaşa maçında oynamak istediğini belirtti. Rıza Çalımbay'ın El Kabir'in yokluğunda Danilo'ya forma verebileceği bildirildi.
Antrenmana sakatlığı nedeniyle El Kabir katılmadı. El Kabir'in yanı sıra kart cezalısı Sandro da Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek. Çalımbay, taktik antrenmanında Sandro'nun yerine Zeki'ye görev verdi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246