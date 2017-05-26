Antalyaspor'da 2 eksik

ANTALYASPOR, yarın deplasmanda karşılaşacağı Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamlarken kırmızı beyazlı takımda kart cezası nedeniyle Sandro ve sakatlığı devam eden El Kabir, zorlu maçta oynamayacak.Avrupa Kupaları'na hedefleyen kırmızı beyazlılar, Kasımpaşa maçının son hazırlığını Atilla Konuk Tesisleri'nde yaptı. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki antrenman koşu ve ısınmayla başladı. Top kapma ve pas çalışmasının ardından kırmızı beyazlılar, koşuyla antrenmanı tamamladı.Rıza Çalımbay, sakatlığı sonrası takımla ilk çalışmasını yapan Danilo'yla antrenman sırasında görüştü. Antrenmanda Danilo'ya özel pas ve orta çalışması yaptıran Çalımbay, sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Danilo'da Çalımbay'a Kasımpaşa maçında oynamak istediğini belirtti. Rıza Çalımbay'ın El Kabir'in yokluğunda Danilo'ya forma verebileceği bildirildi.Antrenmana sakatlığı nedeniyle El Kabir katılmadı. El Kabir'in yanı sıra kart cezalısı Sandro da Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek. Çalımbay, taktik antrenmanında Sandro'nun yerine Zeki'ye görev verdi.

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