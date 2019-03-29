Antalyaspor - Çaykur Rizespor: 3 - 1

Namık Kemal KILINÇ/SERİK(Antalya), () -



MİLLİ maçlar ve yerel seçim nedeniyle liglere verilen arada Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, oynadığı hazırlık maçında Çaykur Rizespor'u 3- 1 mağlup etti.

Belek Turizm Merkezi'ndeki Regnum Carya Otel futbol sahasında oynanan hazırlık maçı, Antalyaspor'un atışıyla başladı. İlk yarıda her iki takımın da bulduğu pozisyonlar golle sonuçlanmayınca karşılaşmada ilk 45 dakika 0-0 sona erdi. Mustafa Öğretmenoğlu, Serdar Soydan, Uğur Sarı hakem üçlüsünün yönettiği maçın ikinci yarısında daha üstün bir oyun ortaya koyan Antalyaspor, 75. dakikada Mevlüt Erdinç'in golüyle takımını 1-0 öne geçirdi. Golden sonra daha kontrollü bir oyun sergileyen Çaykur Rizespor, Musa Çağıran'ın ceza sahası dışındaki şutunu kaleci Ferhat kornere çeldi. 80. dakika Antalya kalesine bir daha gelen Çaykur Rizespor, Mustafa Saymak'ın gollüyle durumu eşitledi.

85. dakikada Mevlüt Erdinç bir kez daha rakip kaleye meşin yuvarlağı gönderdi. Mevlüt kendisinin ve takımının 2'nci golünü atarak skoru 2- 1 yaptı.

Golden 2 dakika sonra gelişen atakta topla buluşan Doğukan Sinik, meşin yuvarlağı Çaykur Rizespor kalesine gönderdi ve skoru 3-1'e taşıdı. Karşılaşma kırmızı beyazlı ekibin 3-1'lik galibiyetiyle sona erdi.

Maçı Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk ve yönetim kurulu üyeleri de izledi.

ANTALYASPOR: Ferhat Kaplan, Nazım Sangare (Dk.68 Osman Çelik), Bahadır Öztürk, Diego Angelo (Dk.66 Grando Chico), Aly Cissokho (Dk.73 Tarık Çamdal), Zeki Yıldırım (Dk.72 Erman Vardar), Charles da Silva (Dk.73 Yekta Kurtuluş), Amilton Minervino (Dk.59 Serdar Özkan), Hakan Özmert (Dk.59 Harun Alpsoy), Fredy Ribeiro (Dk.55 Doğukan Sinik) , Souleymane Doukara (Dk.59 Mevlüt Erdinç)

Ç.RİZESPOR: Cihan Topaloğlu, Orhan Ovacıklı, Koray Altınay, Omar Talbi (Dk.72 Emir Han Topçu), Mehmet Uslu, Marwane Saadane, Çınar Tarhan (Dk.78 Mohamed Abarhoun), Mustafa Saymak, Mykola Moroziuk (Dk.64 Aatif Chahechouhe), Aminu Umar, Jose Samudio (Dk.64 Fernando Boldrin)

GOLLER: Dk. 68 ve Dk. 77 Mevlüt Erdinç, Dk.87 Doğukan Sinik (Antalyaspor), Dk. 75 Mustafa Saymak (Ç.Rizespor)

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