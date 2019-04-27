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Antalyaspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1-1

Hasan DEMİRBAŞ / ANTALYA () STAT: Antalya HAKEMLER: Fırat Aydınus (xx), Süleyman Özay(xx), Candaş Elbil (xx) ANTALYASPOR: Boffin (xx) - Nazım Sangare (xxx), Celustka(xx), Diego (xx), Cissokho (xx), Yekta Kurtuluş (xx) (Dk. 68 Harun Alpsoy xx),...

Antalyaspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1-1

Hasan DEMİRBAŞ / ANTALYA ()

STAT: Antalya
HAKEMLER: Fırat Aydınus (xx), Süleyman Özay(xx), Candaş Elbil (xx)
ANTALYASPOR: Boffin (xx) - Nazım Sangare (xxx), Celustka(xx), Diego (xx), Cissokho (xx), Yekta Kurtuluş (xx) (Dk. 68 Harun Alpsoy xx), Charles (xx), Amilton (xx), Fredy (xx), Serdar Özkan (xx) (Dk.73 Doukara x), Mevlüt Erdinç(xxx) (Dk. 83 Doğukan Sinik)
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR: Sehic (xx) - Tolga Ünlü (xx), Kanstrup (xx), Schwechlen (xx), Hakan Arslan (xx), Taylan Antalyalı (xx), Kone (Dk. 81 Scuk), Emrah Başsan (xx), Tshabalala (x) (Dk. 46 Rashad Muhammed x), Eduok (xx) (Dk. 89 Samed Ali Kaya), Sunu (xxx)
GOL: Dk. 12 Mevlüt Erdinç (Antalyaspor) - Dk. 54 Sunu (P) (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)
SARI KART: Nazım Sangare (Antalyaspor) - Kone (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

Spor Toto Süper Lig 30'uncu hafta karşılaşmasında Antalyaspor, sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 1-1 berabere kaldı.

5'inci dakikada ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Charles'ın ortasında, defanstan seken topu ceza sahası içinde önünde bulan Mevlüt Erdinç'in kaleci Sehic ile karşı karşıya pozisyonda vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.
12'nci dakikada Nazım Sangare'nin ara pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Mevlüt Erdinç'in vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Sehic'in sağından ağlarla buluştu. Yardımcı hakemin ofsayt gerekçesiyle bayrağını kaldırması üzerine maçın hakemi Fırat Aydınus, golü iptal etti. Aydınus, daha sonra VAR odasından gelen ofsayt olmadığı uyarısı üzerine golü verdi: 1-0.
33'üncü dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazda kazanılan serbest vuruşu kullanan Tshabalala'nın vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.
İlk yarı Antalyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
54'üncü dakikada ceza sahası içinde Celustka ile girdiği ikili mücadelede Emrah Başsan yerde kaldı. Hakem Fırat Aydınus, konuk takım oyuncularının itirazlarına rağmen oynayın talimatı verdi. VAR hakemlerinin uyarısı üzerine VAR'a giden hakem Fırat Aydınus, yaptığı incelemenin ardından penaltı kararı verdi. Penaltıyı kullanan Sunu, takımının beraberlik golünü kaydetti: 1-1.
72'nci dakikada Serdar Özkan'ın pasıyla ceza sahası içinde meşin yuvarlakla buluşan Fredy'in bekletmeden vuruşunda, top az farkla üstten auta çıktı.
75'inci dakikada Taylan Antalyalı'nın ceza sahası dışından sert vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Boffin'de kaldı.
83'üncü dakikada Amilton'un sağ kanattan ortasında penaltı noktası üzerinde topla buluşan Fredy'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
Karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi.

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