Antalyaspor- Bursaspor soyunma odaları

Süleyman EKİN/ANTALYA, () - BURSASPOR Teknik Direktörü Adnan Örnek, yaşanan sakatlıklardan dolayı artık yorulduğunu belirterek, kaçan gol pozisyonlarına üzüldüğünü söyledi. Örnek, Antalyaspor'un yıldız futbolcusu Eto'o'ya da övgüler yağdırarak, “Bizde Eto'o vardı da ben mi oynatmadım” dedi.

Antalyaspor ligin 32'nci haftasında sahasında Bursaspor'u 2-1 yenerek maç fazlasıyla ligde 5'inci sıraya yükseldi. Maçtan sonra konuşan Bursaspor Teknik Direktörü Adnan Örnek, oldukça üzgün göründü. Gazetecilere, “Neyi söyleyeyim arkadaşlar, ilk yarının ortasında Ertuğrul'u sakatlıktan dolayı değişmek istemesi bizi zor durumda bıraktı. Arkasından Stancu'nun da sakatlanıp çıkması nedeniyle 45 dakikada iki oyuncu değişikliği yapmak zorunda kaldık. Son 45 içinde yine elimiz kolumuz bağlı, iki haftadır bir denklem. Gerçekten yoruldum artık” diyerek, sezon sonu yaşananlara sitem etti.

'BİZDE ETO'O VARDI DA, BEN Mİ OYNATMADIM'

Sakatlıkların üstü üste geldiğine dikkati çeken Adnan Örnek, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Oyuna yeni aldığım futbolcularım sakatlanır mı diye korkuyorum. Bir teknik adam bunu düşünüyorsa, fazla da bir şey söylemeye gerek yok. Üzgünüm. Niye üzgünüz? Yazık, günah Antalyaspor gibi sezonun iyi takımlarından birine bu kadar gol pozisyonuna girdiğinizde gol atmanız gerekiyor. Bu kadar pozisyona girmek kolay değil. Ben yine de oyuncularımı verdiği mücadeleden dolayı kutlarım. Ellerinden geleni yaptılar. Oyun içinde çok değişiklik yapmak zorunda kaldık. Bu bizi gerçekten çok üzdü ve yordu. Oyuncular bu değişikliğe rağmen ellerinden gelen çabayı sarf etti. Kaçıyor goller. Goller kaçabiliyor. Karşı takımda Eto'o var. Bizde Eto'o vardı da, ben mi oynatmadım” dedi.

Karşılaşma 1- 1, 2- 1 iken pozisyonlar kaçırdıklarını ifade eden Teknik Direktör Adnan Örnek, konuşmasını şöyle tamamladı:

“Üzgünüz ama golleri kaçırdığımız için üzgünüz. Mücadeleden dolayı sevinçliyiz. Gençlerbirliği, Trabzonspor maçını kazanmak istiyoruz. Ayağa kalktık ama artık maç da kazanmamız gerekiyor. Oyuncularımızın önümüzdeki hafta bunu başaracağına inanıyorum. Trabzon ve Gençlerbirliği maçında rahatlamak istiyoruz.”

RIZA ÇALIMBAY'IN AÇIKLAMALARI

Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ise her şeyden önce iyi bir galibiyet aldıklarını söyleyerek, “Kolay bir maç oymayacağını ve bizi çok iyi bir takımın beklediğini biliyorduk. Rakibi Beşiktaş maçında gördük. İki hafta önceki Bursa değildi. Bizim forvet açısından sıkıntımız vardı. O arkadaşlarımız olsaydı, bugün maç daha değişik olabilirdi. Arkadaşlarımın performanslarından memnunum. İstikrarlarından dolayı arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Antalyaspor ne zaman küme düşecek denilirken, şimdi Avrupa kupalarının konuşulmasından dolayı mutluyum. Sezonu güzel bitirmek istiyoruz” dedi.

Hem yönetim, hem taraftarın yanlarında olduğunu da hatırlatan Rıza Çalımbay, “Taraftar, futbolcu, teknik heyet, yönetim birlikte olunca güzel şeyler ortaya çıkıyor. Çok mutluyuz. Önemli olan kalan maçları da bize yakışır şekilde bitirmek. Tek düşüncemiz bu" diye konuştu.