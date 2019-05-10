Antalyaspor - Bursaspor maçının ardından

Korkmaz: Takım olarak hiçbir şey yapmadık

Mesut Bakkal: Biz ipten, sehpadan aşağıya indik

Süleyman EKİN / ANTALYA () - Spor Toto Süper Lig'in 32'nci haftasında Antalyaspor, sahasında ligde kalma mücadelesi veren Bursaspor'a 1-0 yenildi.

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz maçtan sonra yaptığı kısa açıklamada, takım olarak hiçbir şey yapmadıklarını belirterek, "Zaten oyun olarak hiçbir şey yapmadığınız zaman kazanma şansınız da yok. Bursaspor bizden daha iyiydi ve kazandı. Tebrik ediyorum" dedi.

BAKKAL: BİZ İPTEN, SEHPADAN İNDİK

Bursaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal ise 8 maçtır dışarıda kazanamayan bir Bursaspor olduğunu hatırlatarak, "Göreve geldiğimiz dönemden itibaren 2 beraberlik, 2 mağlubiyetimiz var. Bu maçın bize getirisini bilmemek bence ne futbolcuya, ne de bize yakışır. Çünkü kaybettiğiniz zaman lige veda ediyorsunuz. İnanılmaz derecede üretken bir oyuncu grubumuz var" dedi.

Düşme hattından çıkabilecek güçte ve inançta oyuncu grupları olduğuna vurgu yapan Mesut Bakkal, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Bütün çocuklarımıza teşekkür ediyorum. Emeklerine sağlık. Maçta çok fazla pozisyonları var. Özellikle oyun disiplinine bağlı bir oyuncu grubumuz var. Net 4-5 gol pozisyonumuz vardı. Burada önemli olan galibiyetle ayrılmaktı, bunu başardık. Biz ipten, sehpadan aşağıya indik. Bugün sehpaya vuramadılar. Ben bu ortamları biliyorum. İnancım hiçbir zaman kaybolmadı. Şimdi bu galibiyetin bize getirisini düşünerek Göztepe ve Malatya maçlarımız var. Bunlar bizim kesinlikle galip gelmemiz gereken maçlar. Bugün aldığımız galibiyet bize inanılmaz nefes aldırdı. Suyun yüzüne çıktık. Şimdi yüzme zamanı. Galip gelme zamanı. Göztepe maçını alamazsan bu maçın anlamı yok."

Bakkal, bir günlük izinden sonra takımın tekrar çalışmaya devam edeceğini sözlerine ekleyerek, "Oyuncularım galibiyeti çok ertelemişlerdi. Artık ertelenecek bir zaman yoktu. Onun için kendilerine ve camiaya teşekkür ediyoruz. Mutluyuz. Süper Ligde kalma şansımız devam ediyor" dedi.

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