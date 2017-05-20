Antalyaspor-Bursaspor: 2-1

Süleyman EKİN / ANTALYA, ()

STAT: Antalya

HAKEMLER: Halil Umut Meler (xx), Mustafa Emre Eyisoy (xx), İlker Takpak (xx)

ANTALYASPOR: Ferhat (xx)- Celutska (xx), Diego (xx), Salih Dursun (xx), Sakıb Aytaç (xx), Motta (xx) (Dk.63 Serdar Özkan xx), Charles (xx) (Dk.77 Emre x), Sandro (xxx), Danilo (xx) (Dk.70 Yekta xx), Deniz Kadah (xx), Eto’o (xxx)

BURSASPOR: Harun (xx)- Erdem (xx), Sivok (xx), Ertuğrul (x) (Dk.41 Faty xx), Onur (xx), Jorquera (xx) (Dk.87 Emre), Şamil (xx), Sinan (xxx), Batalla (xx), Stancu (x) (Dk.46 Furkan xx), Kubilay (xx)

GOLLER: Dk.32, Dk.80 Eto’o (Antalyaspor), Dk.47 Sinan (Bursaspor)

SARI KARTLAR: Charles, Sandro (Antalyaspor), Furkan, Sivok (Bursaspor)

SPOR Toto Süper Lig’in 32'nci haftasında Antalyaspor, Bursaspor’u yıldız futbolcusu Samuel Eto’o’nun golleri ile 2-1 yendi.

Her iki takım futbolcuları sahaya ALS hastalığına dikkat çekmek ve bu konuda verilen mücadeleye destek olunması için üzerinde, “Hastalarımıza Bir Nefes de Sen Ol” yazılı pankartla çıktı.;

Müsabaka öncesinde, yaşamını yitiren Beşiktaşlı eski Milli futbolcu Recep Adanır için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Maça Antalyasporlu taraftarlar fazla ilgi göstermedi.

Antalyaspor’da sarı kart cezalısı Mbilla ve El Kabir’in yanı sıra Makoun, Rennie, Kenan Horic, Ozan Evrim Özenç ve Yusuf Çelik 18 kişilik kadroya dahil edilmedi.

Bursaspor’da ise sakatlıkları devam eden Serdar Kurtuluş, Furkan Özçal ve Yonathan Del Valle’nin ile 18 kişilik kadroya dahil edilmeyen Deniz Yılmaz, Aziz Behich ve Bilal Kısa maçta forma giyemedi.

27’inci dakikada sağ kanattan gelişen atakta Celustka ceza sahasına girdi. Son çizgiye inen Celustka topu yerden ön direğe doğru gönderdi. Bu noktaya hareketlenen Deniz vuruşunu yaptı, ancak top sol kale direğine çarparak oyun alanına geri döndü.

32’inci dakikada sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda Ramon Motta topu penaltı noktasına doğru gönderdi. Bu noktada bulunan Diego Angelo kafa ile pasını altıpas alanına doğru indirdi. Sağ kale direği önünde topu kontrol eden Eto'o dönerek vurdu topu sağ köşeden filelere gönderdi: 1-0.

36’ncı dakikada penaltı noktası sol çaprazında topla buluşan Eto’o doğrudan kaleyi düşündü. Kaleci Harun’dan dönen top altıpas sağ çaprazında Danilo’nun önünde kaldı. Danilo bekletmeden vurdu ancak kaleci Harun bir kez daha gole izin vermedi.

43’üncü dakikada Sakıb sol kanattan kale önüne ortaladı. Sağ arka kale direğinde topu kontrol eden Danilo istediği gibi vuramayınca kaleci Harun tehlikeyi geçiştirdi.

İlk yarı Antalyaspor’un 1-0’lık üstünlüğü ile kapandı.

47’nci dakikada sağ kanattan gelişen Bursaspor atağında, Erdem topu altı pas içine ortaladı. Kale önünde topa gelişine vuran Sinan’ın şutunda ağlarla buluştu: 1-1.

52’nci dakikada Erdem’in sağ kanattan kale önüne ortasına yükselen Sinan, istediği gibi topa vuramayınca pozisyon autla sonuçlandı.

57’nci dakikada Battala’nın pası ile ceza yayı içerisinde topla buluşan Jorquera bekletmeden sert vurdu. Ancak top sağ kale direğine çarparak oyun alanına geri döndü.

73’üncü dakikada Batalla’nın ara pasıyla kaleci ile karşı karşıya kalan Kubilay ceza sahasına girdi. Ancak kaleciyi geçmek isterken topun kontrolünü kaybetti. Ceza sahası içi sol çaprazında tekrar topu kontrol eden Kubilay bu kez doğrudan kaleyi düşündü. Fakat savunmada Sakıb topu çizgi üzerinden kafayla çıkarttı.

80’inci dakikada Bursaspor savunmasından seken topu ceza alanı içinde önünde bulunda Eto’o düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı kalecinin uzanamayacağı köşeye göndererek takımını tekrar öne geçirdi: 2-1.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve maçı Antalyaspor 2-1 kazandı.

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