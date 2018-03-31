Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Eruh'ta üs bölgesine terör saldırısı, çok sayıda şehit ve yaralılar var
Eruh'ta hain saldırı, 6 ŞEHİT...
Bayburt'ta minibüs otomobille çarpıştı: 7 ölü, yaralılar var
Minibüs otomobille çarpıştı: 7 ölü,...
Kosova'da yakalanan 6 FETÖ şüphelisi İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde
Kosova'da yakalanan 6 FETÖ şüphelisi...
Kılıçdaroğlu'na 250 bin liralık tazminat....
Kılıçdaroğlu'na 250 bin liralık tazminat....

Antalyaspor - Bursaspor: 2-0

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, () - STAT: Antalya HAKEMLER: Halil Umut Meler (xxx), İbrahim Çağlar Uyarcan (xxx), Cevdet Kömürcüoğlu (xxx) ANTALYASPOR: Boffin (xxx) - Diego (xxx), Djourou (xxx), Nazım (xxx), Charles (xxx), Maicon (xxx) (Dk. 85 Emre...

Antalyaspor - Bursaspor: 2-0

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, () -

STAT: Antalya
HAKEMLER: Halil Umut Meler (xxx), İbrahim Çağlar Uyarcan (xxx), Cevdet Kömürcüoğlu (xxx)
ANTALYASPOR: Boffin (xxx) - Diego (xxx), Djourou (xxx), Nazım (xxx), Charles (xxx), Maicon (xxx) (Dk. 85 Emre Güral), Sakıb (xxx), Jevtovic (xx) (Dk. 71 William (xx), Doukara (xxx), Deniz Kadah (xxx) (Dk. 90 Chico), Hakan (xxx)
BURSASPOR: Harun (xx) - Tarouco (xx), Batalla (xx), Furkan (xx) (Dk. 73 Sow x), Ekoko (xx), Aziz (xx), Shehu (xx), Barış (xx) (Dk. 62 Delarge (xx), Stancu (xx) (Dk. 75 Yusuf x), Mikel Agu (xx), Ekong (xx)
GOLLER: Dk. 31 Maicon, Dk. 71 Deniz (Antalyaspor)
SARI KARTLAR: Maicon, William (Antalyaspor) - Batalla (Bursaspor)

Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında Antalyaspor, sahasında Bursaspor'u 2-0 yendi.
Karşılaşma öncesinde Antalyaspor'un kurucu başkanı Atilla Vehbi Konuk'un ölümünün 9'uncu yıl dönümü dolayısıyla bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Seremonide, Bursaspor oyuncusu Mikel Agu'nun önünde bulunan çocuğun İstiklal Marşı okunduğu sırada ağlaması dikkati çekti.

31'inci dakikada Antalyaspor'un sol kanattan atağında Jevtovic'in ortasına Deniz Kadah'ın şutu kaleciden döndü. Kale çizgisi önünde Maicon'un vuruşunda top filelerle buluştu: 1-0.
33'üncü dakikada Bursaspor'dan Ekoko'nun ortasında topla ceza sahasında buluşan Aziz'in pasında Batalla'nın şutu kalenin solundan az farkla oyun alanı dışına çıktı. 
45+1'inci dakikada Bursaspor'dan Ekoko'nun sol kanattan çizgiye kadar inerek ceza sahasına ortaladığı top, Shehu'nun yarım vole şutuyla az farkla dışarı çıktı. 
51'inci dakikada Antalyaspor'un paslaşarak kullandığı kornerin ardından topla buluşan Nazim Sangare'nin ceza alanına yaptığı sert ortada Deniz Kadah meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Ancak Deniz Kadah için ofsayt bayrağı kalktı ve gol geçersiz sayıldı.
56'nci dakikada Antalyaspor'da Jevtovic'in rakibinden kaparak verdiği pasta topla buluşan Doukara'nın ceza sahası dışından şutu, kale direğinin üzerinden az farkla auta çıktı.
71'inci dakikada Antalyaspor'un sol kanattan atağında Sakıb'ın ceza sahasına ortasında topla buluşan Doukara pas verdi. Penaltı noktasındaki Deniz Kadah'ın şutunda top filelerle buluştu. Deniz Kadah, Antalyaspor'un Süper Lig tarihindeki 900'üncü golünü atarak, kulüp tarihine adını yazdırdı: 2-0.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca karşılaşmayı Antalyaspor 2-0 kazandı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314