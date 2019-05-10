Antalyaspor - Bursaspor: 0-1

Süleyman EKİN / ANTALYA ()

STAT: Antalya

HAKEMLER: Hüseyin Göçek (xx), Kerem Ersoy (xx), Esat Sancaktar (xx)

ANTALYASPOR: Boffin (xx) - Nazım Sangare (xx), Celustka (xx), Diego Angelo (xx), Cissokho (x), Fredy (x) (Dk. 58 Serdar Özkan x), Chico (x) (Dk. 26 Yekta Kurtuluş x), Hakan Özmert (xx), Amilton (xx), Mevlüt (xx), Doukara (x) (Dk. 72 Doğukan Sinik x)

Bursaspor: Okan (xxx) - Shehu (xxx), Onur (xx) (Dk. 67 Latovlevici x), Ertuğrul (xxx), Chedjou (xxx), Aytaç (xxx), Badji (xxx), Allano Lima (xxx), Saivet (xx) (Dk. 90 Furkan), Umut Meraş (xx) (Dk. 78 Burak), Umut Nayir (xxx)

GOL: Dk. 16 Chedjou (Bursaspor)

KIRMIZI KART: Dk. 71 Cissokho (Antalyaspor)

SARI KARTLAR: Hakan Özmert, Diego Angelo (Antalyaspor) - Umut Nayir, Umut Meraş, Burak (Bursaspor)

Spor Toto Süper Lig'in 32'nci haftasında oynanan maçta düşme hattında yer alan Bursaspor, deplasmanda Antalyaspor'u 1-0 yendi.

Ev sahibi takım taraftarları maça ilgi göstermezken, konuk takım tribünlerinin yarısı doldu.

11'inci dakikada Hakan Özmert, rakip ceza sahasına girmeden kaleye şutunu çekti. Kaleci Okan topa sahip oldu.

16'ncı dakikada Bursaporlu Saivet topu ceza alanı dışı sağ çaprazından kale önüne ortaladı. Chedjou'nun kafa vuruşunda top kaleci Boffin'in uzanamayacağı köşeye gitti: 1-0.

26'ncı dakikada Bursasporlu Aytaç'ın ceza sahası sol iç çaprazında çektiği şut az farkla auta gitti.

45+1'inci dakikada Umut Nayir'in ceza sahası dışı sağ çaprazından sert şutu kalecinin solundan auta çıktı.

İlk yarı Bursaspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile kapandı.

49'uncu dakikada Aytaç'ın ceza alanı içi sol çaprazından sert şutunda top kaleci Boffin'in müdahalesi ile oyun alanına geri döndü.

68'inci dakikada Allano Lima'nın ceza alanı içinden sert şutunu kaleci Boffin iki hamlede kontrol etti.

71'inci dakikada Bursasporlu Allano Lima, sağ kanattan rakip ceza alanına topla ilerlerken, Antalyasporlu Cissokho tarafından düşürüldü. Maçın hakemi Hüseyin Göçek rakibe sert giren Cissokho'ya ikinci sarı kartını göstererek, kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

81'inci dakikada Serdar Özkan'ın sert şutu az farkla auta çıktı.

Karşılaşma Bursaspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

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