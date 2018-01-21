Antalyaspor - Beşiktaş: 1-2

Süleyman EKİN / ANTALYA, ()

STAT: Antalya

HAKEMLER: Halis Özkahya (xx), Mustafa Emre Eyisoy (xx), Kemal Yılmaz (xx)

ANTALYASPOR: Ferhat Kaplan (xx)- Celustka (xx), Musa Nizam (xx)(Dk. 60 Sakıp Aytaç x), Diego Angelo (xx), Nazim Sangare (xxx), Danilo (xx)(Dk. 84 Chico), Charles (xxx), Emre Güral (xx), El Kabir (xx)(Dk. 77 Harun Alpsoy x), Zeki Yıldırım (xx), Deniz Kadah (xx)

BEŞİKTAŞ: Fabricio (xx)- Medel (xx), Vida (xx), Adriano (xx), Caner (xx)(Dk. 77 Gökhan Gönül x), Atiba (xx), Babel (xx)(Dk. 83 Lens), Talisca (xxx), Oğuzhan Özyakup (xx)(Dk. 69 Tolgay x), Quaresma (xxx), Negredo (xx)

GOLLER: Dk. 8 Charles (Antalyaspor) - Dk.30 - Dk. 54 Talisca (Beşiktaş)

SARI KARTLAR: Danilo, Charles (Antalyaspor) - Caner (Beşiktaş)

Süper Lig 18'inci hafta maçında Beşiktaş, deplasmanda Antalyaspor’u 2-1 yendi.

Antalya Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı A Milli Takım Teknik Direktörü Lucescu da izledi.

8'inci dakikada Antalyaspor golü buldu. Sol kanattan gelişen kontratakta topla ilerleyen Deniz Kadah topu ceza sahası içine ortaladı. Takım arkadaşının dokunamadığı pozisyonda topla buluşan Charles sert bir şutla topu ağlarla buluşturdu: 1-0.

25'inci dakikada sağ kanattan gelişen atakta Adriano’nın yaptığı ortayı arka direkte Babel indirdi. Babel’in pasında, penaltı noktasının hemen yanında vuruşunu yapan Talisca topu ağlarla buluşturdu. Ancak maçın hakemi pozisyon öncesinde faul olduğu gerekçesiyle golü geçersiz saydı.

30'uncu dakikada sol kanatta topla ilerleyen Caner topu ceza sahası içine ortaladı. Savunma oyuncularının uzaklaştırmaya çalıştığı topu ceza sahası içi sol çaprazda Atiba karşıladı. Bu futbolcu topu bekletmeden kale önüne gönderdi. Penaltı noktasının hemen yanında topla buluşan Talisca’nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluşu: 1-1.

45'inci dakikada Antalyaspor ceza sahası içinde Babel’in pasıyla buluşan Quaresma topu sağına çekip kaleye şutunu gönderdi. Bu top uzak direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.

45+1'inci dakikada sol kanattan kazanılan köşe vuruşu sonrasında topun başına geçen Quaresma topu ceza sahası içine ortaladı. Bu topa hareketlenen Atiba’nın kafa vuruşu üstten auta gitti.

İlk yarı 1-1 berabere kapandı.

47'nci dakikada orta alandan Charles’ın uzun pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Emre Güral kaleye şut çekti. Ancak, top kaleci Fabricio’dan geri döndü. Dönen topla tekrar buluşan Emre Güral, altıpasın hemen sağından kaleye şutunu çekti. Ancak top üst direkten oyun alanına geri döndü.

54'üncü dakikada atılan kısa pasla topla buluşan Talisca ceza sahası içi sol çaprazdan kaleye şutunu çekti. Bu topu kaleci Ferhat Kaplan tokatlayarak uzaklaştırmaya çalıştı. Quaresma önüne düşen topu ceza sahası içi sağ çaprazına ortaladı. Arka direğin hemen yanında altıpas içinde Talisca’nın kafa vuruşu ağlarla buluştu: 1-2.

66'ncı dakikada sol kanattan gelişen atakta Caner Erkin topu ceza sahası içine ortaladı. Ancak, savunma oyuncuları topu kafa ile tehlikeli bölgeden uzaklaştırdı.

83'üncü dakikada kısa pasla topla buluşan Tolgay, ceza sahası dışı sağ çaprazdan şutunu kaleye çekti. Top kalenin hemen yanından dışarı çıktı.

90+3'üncü dakikada Talisca’nın sert şutunu kaleci Ferhat tokatlayarak kornere gönderdi.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca karşılaşmayı Beşiktaş 2-1 kazandı.

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