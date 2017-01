'Antalyaspor Basketbol Takımı'na sahip çıkalım' çağrısı

TÜRKİYE Basketbol 2'nci Ligi'nin namağlup lideri Antalyaspor'un Basketbol Şube Başkanı Güray Kanan, taraftarlarının salonu doldurarak takımlarına sahip çıkması için çağrıda bulundu.Yetenekli sporcuları geliştirmk için 15 Şubat'ta Basketbol Spor Okulları'nın açılacağını belirten Güray Kanan, bugüne kadar oynadıkları 11 maçı da kazanrdıklarını, şampiyon olmayı hedeflediklerini söyledi. Güray Kanan, Hasan Subaşı Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında kuruldukları ilk senede elde ettikleri başarıyı gelecek yıllara da taşımak istediklerini söyledi. Süper Lig'e yükselmek istediklerini anlatan Güray Kanan, "3 senelik proje için buradayız. Ayrıca alt yapıya da önem veriyoruz" dedi."SALON TARAFTARLA DOLMALI"Güray Kanan, genç ve yetenekli sporcuları geliştirip A takımda forma giymesi için 15 Şubat'ta spor okulları açacaklarını dile getirirken, "Şehir olarak Antalyaspor Basketbol Takımı'na sahip çıkalım. Hedefimiz salonumuza 10 bin kişinin gelmesi. Taraftarımız salonu doldurmalı" diye konuştu."ANTALYASPOR'U ŞAMPİYON YAPMAK İSTİYORUZ"Basketbol takım antrenörü Alaeddin Yakan ise galibiyetlerin yanı sıra play off müsabakalarında oynayacakları maça da önem verdiklerine değinirken şunları söyledi:"Galibiyetler takıma moral için çok önemli. Asıl işimiz play off müsabakalarında başlayacak. Bu takımın şampiyon olarak çıkması gerekiyor. Takımımız yoğun idman yapıyor. Maçlarda hücum ve savunmayı paylaşarak yapıyoruz. Her takımı ciddiye alarak oynuyoruz. Ligde her takım her takımı yenebilir. Biz iyi oynadığımız ve çok çalıştığımız için maçlarımız farklı skorla bitiyor. Zaman zaman maçlarda konsantre sorunu da yaşıyoruz. Bunu aşmaya çalışıyoruz. Play off müsabakalarına en iyi şekilde gitmemiz lazım. Sezon sonunda Antalyaspor'u olması gereken yere şampiyon olarak çıkarmak istiyoruz. Bu sene geleceğin takımını kurduk. Gelecek sene çok oyuncu gelmeyecek bu takıma.""ALTYAPI ŞAMPİYONLUK KADAR ÖNEMLİ"Basketbol takımının genel menajeri Doğan Hakyemez ise Antalyaspor'un altyapısını oluşturmak için çaba gösterdiklerini anlattı. Atıl haldeki Antbirlik Salonu'nu revize edip spor okulları ile altyapı çalışmalarının bu salonda yapılacağını aktaran Doğan Hakyemez, "5 sene içerisinde Antalyaspor'un altyapısını oluşturacağız. Bizim için önemli olan altyapıdan gençlerin A takıma taşınması ve şampiyonluk yaşamaları. Sadece A takımı şampiyon yapmak bizce çok kolay. Antalya gençliğini yetiştirip ileride A takıma yönlendirmemiz şampiyonluk kadar önemli" dedi.İMZALI BASKETBOL TOPUAntalyaspor'da basketboldan sorumlu yönetim kurulu üyesi Haldun Kilit ise kentte bir dönem unutulan basketbolu yeniden ayağa kaldırmak istediklerini söyledi. Yönetim olarak okullarda söyleşi düzenlemeyi düşündüklerini anlatan Kilit, takım, teknik kadro ve yönetimi temsil eden imzalı basketbol topunun satışa çıkacağını ve bağışta bulunmak isteyenlere topu hediye edeceklerini anlattı. Toplantıya Antalyaspor Basketbol Kurulu Üyesi Mehmet Akdağ da katıldı.

FOTOĞRAFLI