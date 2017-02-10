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Antalyaspor Başkanı Öztürk'ten futbolcularına ikaz: ''Rehavete kapılmayın''

ANTALYASPOR Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk, futbolcularının rehavete kapılmamasını istedi. Ligde zorlu maçlar oynayacaklarını belirten Başkan Ali Şafak Öztürk, futbolcularıyla bir toplantı yaptı. Başkan Öztürk, ligde 5'inci sıraya...

Antalyaspor Başkanı Öztürk'ten futbolcularına ikaz: ''Rehavete kapılmayın''
ANTALYASPOR Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk, futbolcularının rehavete kapılmamasını istedi.
Ligde zorlu maçlar oynayacaklarını belirten Başkan Ali Şafak Öztürk, futbolcularıyla bir toplantı yaptı. Başkan Öztürk, ligde 5'inci sıraya yükselen futbolcularını rehavete kapılmamaları konusunda uyarırken yükselişlerinin'de devam etmesini, hedefllerinin Avrupa kupaları olduğunu söyledi. Başkan Öztürk, futbolcuların da bu hedef doğrultusunda sahada mücadele etmeleri gerektiğini belirtti. Lig şampiyonluğu, ikincilik, üçüncülük, dördüncülük için ekstra pirim sözü veren Öztürk, Antalyaspor'un 5'inci sıradan Avrupa kupalarına katılması halinde de futbolculara prim ödeneceğini açıkladı. Futbolcularına Avrupa'da oynamayı hedefleyin çağrısı yapan Öztürk, "Ligi ilk 5'te bitirelim Antalyaspor'un tarihine geçelim. Şampiyonluk, Avrupa kupasına katılmanın primi var. Antalyaspor'un tarihine geçen futbolcular olun" dedi.
GALİBİYET PİRİMİNE DÜZENLEME
Ali Şafak Öztürk, futbolcularından sahada daha fazla mücadeleci oynamalarını istedi. Galibiyet priminde düzenleme yapan Öztürk, alt ve üst sınır belirledi. Öztürk, futbolcularına primin maç kazandıkça artacağını belirtti. Bazı maçlarda 50 bin lira galibiyet primi alan Antalyasporlu futbolcuların, bu rakama 6 maçlık galibiyet serisi sonunda ulaşabileceği belirtildi.

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