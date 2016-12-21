Antalyaspor Başkanı Öztürk: Hedefimiz Antalyaspor'u Süper Lig şampiyonu yapmak

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, () - ANTALYASPOR Başkanı Ali Şafak Öztürk, hedeflerinin Antalyaspor'u Süper Lig şampiyonu yapmak olduğunu belirterek, “Büyük kulüpler var ama bunu gerçeğe dönüştüreceğiz" dedi.

Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk ile yönetim kurulu üyeleri, Yörük Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (YÖRSİAD) aralık ayı toplantısına katıldı. Toplantıda YÖRSİAD Başkanı Semih Beken, derneğin destek verdiği dağ koşusu branşında milli sporcu Yasemin Zengin'e forma hediye etti, başarılarından dolayı kutladı. Beken, Antalya'nın en önemli markası Antalyaspor'un farklı branşlarda da başarılar elde etmesini diledi.

Açılış konuşmalarının ardından konuşan Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk ise Antalyaspor'un daha başarılı olması gerektiğini vurguladı. Antalya'nın nüfus bakımından Türkiye'nin 5'inci büyük kenti olduğunu tarım, turizm ve mevsim şartları bakımından ayrıcalıklı olduğuna değindi. Antalyaspor'un İstanbul'un 3 büyük kulübü dışında en fazla branş potansiyeline sahip takım olduğunu anlatan Öztürk, İspanya’nın Barselona kentini örnek gösterdi. Barselona’nın tanınırlığının futbol takımıyla artığını vurgulayan Ali Şafak Öztürk, Antalyaspor'un da Antalya kenti kadar tanınması gerektiğine dikkati çekti.

‘ANTALYASPOR’U ŞAMPİYON GÖRMEK İSTİYORUZ’

Sportif başarı için yönetim olarak ellerinden geleni yaptıklarını anlatan Öztürk, "Gelecek yıl için hedefimiz bu kulübü futbolda, basketbolda her dalda şampiyonluğa oynayan kulübe çevirmektir. Bunda amatör branşlarımızın artması çok önemli rol oynayacaktır. Burada alt yapımız da çok önemli olacak. İnşallah bizim dönemimizde göğsümüzü gere gere Antalyaspor'u Türkiye Süper Lig şampiyonu olarak göreceğiz. Ben bunu konuşurken boş konuşmak istemiyorum. Büyük kulüpler var ama bunu gerçeğe dönüştüreceğiz" dedi.

ETO’O’NUN TRANSFERİ

Eto'o'nun başka takımlara transfer olacağı yönündeki iddialara da konuşmasında yer veren Başkan Öztürk, şunları söyledi:

"Eto'o büyük oyuncu, konuşulur. Geçmiş dönemde sportif denge iyi oturmadığı için belirli sıkıntılar yaşandı. Geçmişte, ‘Başkan başkanlığını, hoca hocalığını, futbolcu da futbolculuğunu yapsın’ dedim. Eto'o şu anda belki en memnun olduğumuz futbolcudur. Hem çalışma isteği hem profesyonelliği, kulübe katkısı bakımından biz oyuncumuzdan memnunuz ve bırakmak da istemiyoruz. Çok haber çıkıyor, onu nasıl engelleyebileceğimizi bilmiyoruz. Şu ana kadar gelmiş bir teklif yok. Biz de oyuncumuzu tutmak istiyoruz ama kulüp yöneticiliği yapıyoruz, çök önemli teklif gelirse de oturur düşünürüz."

Toplantı sonunda kulüp logolu Antalyaspor'un basketbol takımı topu açık artırmayla 6 bin liraya satıldı. Topu, dernek üyelerinden Huriye Beken satın aldı. Toplantıda ayrıca Ali Şafak Öztürk, derneğin yeni üyelerine rozet taktı.

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